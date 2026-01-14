Aktuelle Seite: Home > Italien > Tot in Wohnung gefunden: Ermittler schließen nichts aus
Auffällige Verletzung

Tot in Wohnung gefunden: Ermittler schließen nichts aus

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 15:25 Uhr
Von: luk

Strigno – In Castel Ivano, einer Fraktion der Gemeinde Strigno im Trentino, ist ein 68-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Carabinieri der Kompanie Borgo Valsugana haben Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird keine Hypothese ausgeschlossen, eine Obduktion wurde angeordnet.

Der Mann konnte von Angehörigen seit mehreren Tagen nicht mehr erreicht werden. Schließlich entdeckte ein Freund, der Zugang zur Wohnung hatte, den 68-Jährigen leblos am Boden liegend und alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach ersten Informationen wies der Verstorbene eine auffällige Verletzung im Nackenbereich auf. Zudem wurden im Wohnzimmer zerbrochene Glasscheiben festgestellt. Die genauen Umstände des Todes sind bislang unklar.

Der diensthabende stellvertretende Staatsanwalt Davide Ognibene begab sich gemeinsam mit dem Gerichtsmediziner sowie den Carabinieri der Spurensicherung an den Fundort, um erste Untersuchungen durchzuführen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

