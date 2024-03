Totraserin Angelika Hütter “teilweise geistesgestört, aber prozessfähig”

Santo Stefano di Cadore – Am 6. Juli 2023 ereignete sich im Cadoretal ein schrecklicher Unfall, bei dem drei Menschen ums Leben kamen.

Die Verursacherin, Angelika Hütter, wurde von einem psychiatrischen Gutachten nun für den Zeitpunkt des Unfalls als teilweise geistesgestört eingestuft. Dennoch ist die Deutsche laut dem Gutachten prozesstauglich.

Bei dem tragischen Ereignis kamen ein Zweijähriger, dessen Vater und Großmutter ums Leben. Hütter hatte sie im Ortsbereich mit dem Auto überfahren. Sie war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Die Staatsanwaltschaft von Belluno hat das Gutachten in Auftrag gegeben. Es hat auch eine anhaltende soziale Gefährlichkeit für die Gemeinschaft festgestellt.

Die Verteidigung von Hütter beantragte Hausarrest in einer angemessenen Gesundheitseinrichtung. Das Hauptverfahren wird voraussichtlich nach den Osterfeiertagen eingeleitet. Hütter wurde zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus in Venedig behandelt, bevor sie inhaftiert wurde.