Touristen umgehen Absperrung am Gardasee

Von: luk

Riva del Garda – In Riva del Garda haben in den vergangenen Tagen mehrere Touristen mobile Absperrungen umgangen, um zur gesperrten Strandzone von Punta Lido und zu einer neu entstandenen kleinen Insel an der Mündung der Bäche Albola und Varone zu gelangen.

Da in diesem Bereich ein Bade- und Windsurfverbot gilt, haben die örtlichen Sicherheitskräfte – darunter Carabinieri, Staatspolizei, Finanzpolizei, Küstenwache und Gemeindepolizei – seit Anfang August ihre Kontrollen verstärkt. Das betroffene Gewässer gilt als besonders gefährlich, da an der Einmündung der beiden Bäche in den Gardasee starke Strömungen und Strudel entstehen können.

Die Kontrollen sollen bis zum Ende der Sommersaison fortgesetzt werden. Bei Verstößen gegen das Verbot drohen hohe Geldstrafen.