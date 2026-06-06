Tragödie in Italien: Gebäude nach Explosion eingestürzt

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Porto Sant’Elpidio – In Porto Sant’Elpidio in der Provinz Fermo (Marken) ist am frühen Morgen ein Wohnhaus nach einer Explosion eingestürzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Gasundichtigkeit die Ursache gewesen sein.

Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf drei gestiegen. Neben dem 47-jährigen Giuseppe Pieroni, der unmittelbar tot aufgefunden wurde, wurde auch die 89-jährige Ettorina Paccapelo tot geborgen. Sie war zuvor als vermisst gemeldet worden und wurde nach rund neun Stunden Sucharbeiten gefunden.

Später verstarb im Krankenhaus in Ancona auch ihr 60-jähriger Sohn Romano Cerquetti, der zuvor lebend aus den Trümmern gerettet worden war.

Zwei weitere Angehörige des 47-Jährigen, ein 89-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau, wurden verletzt und im Krankenhaus in Torrette (Ancona) behandelt.

Im Einsatz standen Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei, Carabinieri und Finanzpolizei. Die Feuerwehr war seit etwa 6.00 Uhr morgens mit mehreren Einheiten vor Ort, unterstützt durch Spezialteams für Rettungen in Trümmern sowie Suchhunde. Aus einem angrenzenden Gebäude wurden zwei Personen mit einer Drehleiter evakuiert.

Auch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni äußerte ihr Beileid und ihre Nähe zu den Opfern und deren Familien und verfolgte laut Angaben die Entwicklung der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Kontakt mit dem Zivilschutz.