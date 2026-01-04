Aktuelle Seite: Home > Italien > Traurige Gewissheit
Leiche von Simone Dal Bon [43] gefunden

Traurige Gewissheit

Sonntag, 04. Januar 2026 | 17:08 Uhr
Simone Dal Bon aus Schio
Facebook/Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS
Von: luk

Schio – Nun herrscht traurige Gewissheit: In den Bergen an der Grenze zwischen dem Trentino und dem Veneto ist der leblose Körper des seit dem 27. Dezember vermissten Bergwanderers Simone Dal Bon gefunden worden. Der 43-Jährige aus Schio (Provinz Vicenza) galt bekanntermaßen seit mehreren Tagen als abgängig.

Die Suchaktionen waren vom Berg- und Höhlenrettungsdienst von Trentino und Venetien aufgenommen worden, nachdem das Auto des Mannes in Pian delle Fugazze an der Grenze zwischen Trentino und Venetien entdeckt worden war.

Auf Grundlage mehrerer als verlässlich eingestufter Hinweise konzentrierten sich die Einsatzkräfte zuletzt auf das Gebiet rund um das Pasubio-Massiv sowie auf die Bereiche Monte Baffelan und Monte Cornetto. Auch ein Hubschrauber des Rettungsdienstes aus Trient kam bei den Suchflügen zum Einsatz.

Der Leichnam wurde schließlich in einer Rinne im Gebiet des Pasubio lokalisiert. Die Bergung der sterblichen Überreste ist im Gange. Weitere Details zu den Umständen des Todes wurden laut der Nachrichtenagentur Ansa zunächst nicht bekanntgegeben.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

