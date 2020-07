Trentino: Bär eingefangen und mit Sender ausgestattet

Trient – In der Provinz Trient hat die Forstbehörde in der Nacht auf heute einen Bären mit einer Rohrfalle eingefangen. Es handelt sich nicht um den erst kürzlich ausgebüxten Problembär M49, sondern um ein weibliches Exemplar. Das Tier wurde mit einem Peilsender versehen und dann wieder in die Freiheit entlassen.

Der Bärin folgend laut der Nachrichtenagentur Ansa drei Jungtiere.

Am Monte Peller gab es am 22. Juni einen Angriff auf zwei Männer. In der Folge gab es eine Untersuchung. Ob die Bärin für den Angriff verantwortlich ist, wird nun eine Genanalyse zeigen.