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Urlaub gebucht, Adresse falsch

Wie an der Adria mehr als 120 Touristen in die Falle tappten

Mittwoch, 05. August 2026 | 10:25 Uhr
Böse Überraschung bei Ankunft im beliebten Ferienort
APA/APA/AFP/VINCENZO PINTO
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Von: importer

Ein groß angelegter Online-Betrug mit Ferienunterkünften hat im norditalienischen Adria-Badeort Cesenatico mehr als 120 Urlauber betroffen. Rund 50 Familien mussten seit dem Wochenende anderweitig untergebracht werden, nachdem sich ihre vermeintlich gebuchten Ferienwohnungen als nicht existent erwiesen hatten, teilte Bürgermeister Matteo Gozzoli am Mittwoch mit.

Die Betroffenen waren aus Norditalien und dem Ausland angereist und fanden an der angegebenen Adresse statt einer Ferienanlage die Geschäftsstelle einer Versicherungsagentur vor. Die Betrüger nutzten Bilder einer tatsächlich existierenden Unterkunft. Über Buchungsplattformen veranlassten sie Interessenten, Anzahlungen und Mieten zu überweisen.

Die von den Betrügern verlangten Preise lagen deutlich unter dem üblichen Niveau, erklärte Gozzoli. Teilweise sei eine Ferienwoche in der Hochsaison für weniger als 800 Euro angeboten worden – etwa 50 bis 60 Prozent unter dem Marktpreis. Zudem habe die Unterkunft keine Bewertungen aufgewiesen.

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