Unfassbar: 66-Jähriger ermordet Frau, Sohn und Schwiegermutter und richtet sich selbst

Alessandria – Die Kleinstadt Alessandria in der norditalienischen Region Piemont wird von einer schrecklichen Familientragödie erschüttert.

Ein 66-jähriger Mann, Martino Benzi, tötete in seiner Wohnung zuerst seine Frau Monica Berta und den gemeinsamen Sohn Matteo. Anschließend suchte er das Altersheim auf, um die 78-jährige Schwiegermutter zu ermorden und sich kurz darauf selbst zu richten. Was diese unfassbare Tragödie auslöste, ist derzeit noch unklar.

Uomo uccide suocera e si suicida, trovati morti in casa anche moglie e figlio: strage ad #Alessandria pic.twitter.com/uw3aJIJPXp — Local Team (@localteamit) September 27, 2023

Die Bluttat geschah am frühen Mittwochmorgen. Einer Rekonstruktion der Carabinieri zufolge nahm der 66-jährige Martino Benzi ein Küchenmesser in die Hand und erstach seine 55-jährige Frau Monica Berta. Kurz darauf ging er ins Zimmer des gemeinsamen Sohns Matteo und ermordete mit derselben Waffe den 17-jährigen Oberschüler. Anschließend zog er sich an und suchte das Altersheim „Divina Provvidenza Madre Teresa Michel“, wo seine Schwiegermutter, die 78-jährige Carla Schiffo, untergebracht war. Als er mit ihr im kleinen Park des Altersheims allein war, zog er das Messer und stach auf die 78-Jährige ein. Kurz darauf richtete er die Stichwaffe gegen sich selbst.

Als das Personal des Altersheims im Park die beiden leblosen Körper entdeckten, schlugen sie Alarm. Bei Martino Benzi fanden die Carabinieri einen kleinen Notizzettel, auf dem eine erschütternde Nachricht stand. „Geht nach Hause und ihr werdet die Leiche meiner Frau und meines Sohnes finden“, stand auf dem kleinen handgeschriebenen Papierstück.

Als die Carabinieribeamten den Arbeitgeber von Monica Berta und die Oberschule, die der 17-jährige Matteo Benzi besuchte, kontaktierten, gaben beide an, dass die Frau und der Schüler nicht am Arbeitsplatz und zum Unterricht erschienen waren. Die Carabinieri fuhren sofort zur Wohnung der Familie in der Via Lombroso Nummer 6 von Alessandria und fanden nach Aufbrechen der Tür die beiden Leichen.

Nach dem Bekanntwerden der Tragödie herrscht weit über Alessandria hinaus Fassungslosigkeit. Martino Benzi war in seinem Privatstudio als selbstständiger Informatikingenieur tätig. Er entwarf für Unternehmen Webseiten und beriet diese, wie man sie im Netz am wirkungsvollsten präsentieren konnte. Monica Berta hingegen arbeitete seit Jahren für den bekannten Schmuckhersteller Damiani. Vor einigen Jahren war die 55-Jährige an Leukämie erkrankt, aber eine Knochenmarktransplantation hatte sie gerettet, wodurch sie ein fast normales Leben wiedererlangt hatte. Ihre Arbeitskollegen beschreiben sie als feinfühlige und zugleich starke Frau, die mitten im Leben stand.

Auch im Altersheim ist das Entsetzen groß. „Sie waren eine sehr harmonische Familie, die die Frau Carla oft besuchte. Die Eheleute kamen fast jeden Tag und ihr Sohn besuchte sie mindestens einmal in der Woche. Der Elektronikingenieur wirkte ruhig und seine Schwiegermutter empfing ihn herzlich“, so eine Nonne, die im Heim die älteren Menschen betreut. Zur Bluttat kam es kurz nach dem Beginn der Besuchszeit gegen 10.30 Uhr. „Sie waren beide im Garten, als eine Mitarbeiterin bemerkte, was geschehen war, und Alarm schlug. Es ist eine Tragödie, mit der niemand rechnen konnte“, fährt die Nonne fort.

Was der Auslöser dieser Familientragödie mit vier Toten war, ist noch unklar. Martino Benzi galt als liebevoller und stolzer Vater. In einem Blog beschrieb er sein Leben als Mann, der „erst im Alter von 50 Jahren Vater geworden war“. „Er zwingt mich, mich jung und fit zu halten“, so ein Eintrag in seinem Blog.

Die Carabinieri ermitteln in alle Richtungen. Geprüft wird, ob der 66-Jährige möglicherweise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sein könnte und vielleicht aus Scham beschlossen haben könnte, nicht nur sich selbst zu töten, sondern auch seine ganze Familie auszulöschen. Auch wenn bisher nichts auf Spannungen und Streitigkeiten unter den Eheleuten hindeutet, so wird doch auch diese Möglichkeit abgeklärt.