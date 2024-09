Unfassbar: Ehemann löscht fast seine ganze Familie aus und richtet sich selbst

🔴🔴🔴 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚. Il corpo di Roberto Gleboni, 50enne di Nuoro, è stato trovato nella casa di via Gonario Pinna, questa mattina, dalla polizia, poco dopo il ritrovamento del cadavere della moglie Giusi Massetti, 43 anni, e di sua figlia Martina, 24. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori – carabinieri e polizia – Gleboni ha sparato a moglie e figlia con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta per uso sportivo. Nella sparatoria avvenuta nell'appartamento di via Ichnusa sono rimasti feriti anche due figli di 10 e 14 anni, il secondo in modo più grave, trasportato all'ospedale di Sassari, e un vicino di casa, anche lui in gravi condizioni. Poi Gleboni sarebbe andato a casa della madre, in via Gonario Pinna, e si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Prima ha ferito la madre, ricoverata in Rianimazione, sempre all'ospedale di #nuoro.Aggiornamenti sul sito della #tgrsardegna https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2024/09/femminicidio-a-nuoro-donna-uccisa-a-colpi-di-pistola-f4ced237-3902-4a01-bf54-1937d5a05d24.html

