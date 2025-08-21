Aktuelle Seite: Home > Italien > Unwetter in Norditalien: Region ruft den Notstand aus
Die Lage bleibt kritisch

Unwetter in Norditalien: Region ruft den Notstand aus

Donnerstag, 21. August 2025 | 16:59 Uhr
Veneto Überflutung
ANSA/US VIGILI DEL FUOCO
Schriftgröße

Von: luk

Venedig – Heftige Regenfälle haben am Dienstag große Teile der norditalienischen Region Veneto lahmgelegt. Besonders die Provinzen Venedig und Padua wurden von einer wahren Sintflut getroffen. Straßen verwandelten sich in Bäche, Keller liefen voll, Bäume stürzten um.

In Mira wurden in nur einer Stunde bis zu 80 Millimeter Regen gemessen – ein Rekordwert. Auch in Mestre bei Venedig kam es zu Stromausfällen, während der Bahnverkehr zwischen Padua und Mestre komplett ausgesetzt wurde. Verspätungen und Unterbrechungen ziehen sich bis in Richtung Belluno und Venedig.

Angesichts der dramatischen Lage hat der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia, den regionalen Notstand ausgerufen. „Unsere Techniker sind bereits dabei, die ersten Schäden zu erfassen und die betroffenen Gebiete zu kartieren“, erklärte Zaia. Zugleich sei die Zivilschutzbehörde mit zahlreichen Einsatzkräften im Dauereinsatz, um die Sicherheit in den besonders betroffenen Orten zu gewährleisten.

Die Lage bleibt kritisch: In den kommenden Stunden rechnet man mit weiteren Unwettern. Die Region kündigte an, den Notstandsakt „bis zum Ende der akuten Phase“ offen zu halten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
38
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kommentare
37
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kampf gegen Schlaglöcher
Kommentare
37
Kampf gegen Schlaglöcher
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 