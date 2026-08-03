Aktuelle Seite: Home > Italien > Unwetter wüten im Fassatal
Muren, Evakuierungen und Straßensperren

Unwetter wüten im Fassatal

Montag, 03. August 2026 | 10:04 Uhr
fasstal unwetter dolomiten
Facebook
Schriftgröße

Von: Lukas Unterkofler

Fasstal – Heftige Unwetter haben am Sonntag das Fassatal schwer getroffen und Muren sowie erhebliche Schäden an Straßen und Infrastruktur verursacht. Besonders betroffen sind die Gebiete rund um Gardeccia, das Vajolettal und dem Grasleitenpass an der Grenze zu Südtirol. Wanderer mussten aus den Hochlagen in Sicherheit gebracht werden.

Die Lage war kritisch. Ein angeschwollener Wildbach riss auf einer Länge von mehr als 200 Metern die Zufahrtsstraße weg und machte sie unpassierbar. Zudem wurden Abwasserleitungen, Glasfaserkabel und Stromleitungen zerstört.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Pozza und Vigo di Fassa sowie die Bergrettung leiteten umgehend Evakuierungsmaßnahmen ein. Wanderer und Touristen aus dem Gebiet rund um die Vajolet-Hütten wurden über einen alternativen Weg durch den Wald ins Tal begleitet. Gleichzeitig überprüften Experten die Stabilität des Weges nach Gardeccia, der an mehreren Stellen unterspült wurde. Ein Geologe der Provinz Trient verschaffte sich per Hubschrauber einen Überblick über die Lage und beurteilt die Stabilität der Hänge.

Auch die Hauptverkehrswege sind betroffen. Die Provinz Trient hat die Staatsstraße 346 über den San-Pellegrino-Pass bei Kilometer 6,5 in der Ortschaft Bucaneve (Gemeinde Moena) gesperrt. Dort ging eine größere Mure ab und verschüttete die Fahrbahn mit Geröll und Schlamm. Der Verkehr wird vorübergehend über den Vallespass umgeleitet.

Die Provinz ruft Einheimische und Gäste zu besonderer Vorsicht auf. Betroffene Gebiete sollten gemieden und Fahrten nur unter Berücksichtigung der eingerichteten Umleitungen geplant werden.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Unwetter Muren in Antholz und St. Vigil in Enneberg ausgelöst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kommentare
72
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
42
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Nach Schwächeanfall: Bozens Bürgermeister will Gang zurückschalten
Kommentare
21
Nach Schwächeanfall: Bozens Bürgermeister will Gang zurückschalten
Ceuta-Krise: Sondersitzung der EU-Innenminister am Dienstag
17
Ceuta-Krise: Sondersitzung der EU-Innenminister am Dienstag
Bei extremer Hitze und Trockenheit brauchen Wildtiere unsere Hilfe
17
Bei extremer Hitze und Trockenheit brauchen Wildtiere unsere Hilfe
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 