US-Model Dell’Orefice wird 95

Von: APA/dpa

Jeder Tag sei für sie wie ein Geschenk, sagte Carmen Dell’Orefice einmal einem Mode-Blog. “Er wartet nur darauf, ausgepackt zu werden.” Seit rund 80 Jahren arbeitet Dell’Orefice, die am Mittwoch (3. Juni) 95 Jahre alt wird, als Model – und denkt nach wie vor nicht an ein Karriereende. Gerade erst erschien ein neues Buch mit Fotos des Models, dessen Titel sie als das “ultimative Vorbild” feiert.

“Ich plane bis 105, dann schaue ich mal, ob ich mir einen anderen Job suche”, witzelte die US-Amerikanerin in einem Interview mit “Harper’s Bazaar”. Wichtig sei für sie dabei vor allem die tägliche Bewegung – auch nachdem sie künstliche Knie und Hüften eingesetzt bekommen musste. “Ich erhole mich, indem ich nicht langsamer werde. Bewegung ist meine Erholung.” Ansonsten beschäftige sie sich neben der Arbeit mit “Kochen, Malen und meinen Freunden – denen, die so nett sind, noch am Leben zu bleiben”.

Als Model entdeckt kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs

Entdeckt wurde Dell’Orefice kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in einem Bus in Manhattan von der Frau eines Fotografen. “Ich war damals 13 Jahre alt. Ich habe Test-Fotos gemacht und meine Mutter hat danach einen Brief bekommen”, erzählte sie dem Portal “Woman Around Town”. “Darin stand, dass ich ein sehr charmantes Kind sei, aber überhaupt nicht fotogen.” Die Redaktion der Modezeitschrift “Vogue”, wo sich Dell’Orefice kurz darauf präsentierte, sah das anders – und hob sie noch als Teenager auf das Cover.

Inzwischen gehört Dell’Orefice zu den ältesten noch aktivsten Models – das nach einer bereits jahrzehntelangen Karriere den ganz großen Durchbruch im Alter schaffte. “Eigentlich bin ich inzwischen in einem Bereich, den das Business nicht marketingfähig findet: Alter und weiße Haare. Aber ganz langsam habe ich diesen Bereich zu meinem eigenen gemacht, weil ich zu meinem Alter stehe.” Trotzdem, gibt sie offen zu, “finde ich immer noch heraus, wie man diesen Job eigentlich so richtig macht”.

Half mit ihren Einkünften als Model den Eltern

Geboren wurde die Schönheit 1931 in New York, ihre Eltern waren italienischer und ungarischer Abstammung. Weil das Paar sich immer wieder zerstritt, lebte Dell’Orefice auch oft bei Pflegeeltern oder Verwandten. Mit ihren Einkünften half sie den Eltern, die als Künstler nicht viel Geld verdienten.

Das “Vogue”-Cover war der Start in ein Jetset-Leben, das sie zwischenzeitlich unterbrach, um dreimal zu heiraten und eine Tochter zur Welt zu bringen. Dell’Orefice soll Muse des spanischen Künstlers Salvador Dalí gewesen sein. Auch in Filmen und Serien-Episoden spielte sie mit. Star-Fotografen wie Richard Avedon und Irving Penn wetteiferten um das knapp 1,80 Meter große Model.

“Zähle keine Kalorien”

“Ich esse, wie ich Appetit habe, und zähle keine Kalorien”, sagt die auch im hohen Alter noch schmale und grazile Dell’Orefice. “Ich will Essen mit Leidenschaft genießen. Wenn du keinen wässrigen Spinat magst, lerne, wie man ihn schmort, oder esse ihn roh. Das ist die Kreativität des Lebens. Ich hätte Probleme bekommen können mit dem Essen, weil ich es einfach so gerne mache, aber glücklicherweise funktioniert mein Stoffwechsel sehr gut.”

Bei allem Perfektionismus habe sie aber doch eine Schwachstelle, gab Dell’Orefice einmal zu: Eiscreme. Ein voller Gefrierschrank gebe ihr ein Sicherheitsgefühl wie Geld auf einem Bankkonto. Auf die Frage der “New York Times”, ob sie irgendetwas in ihrem Leben bereue, antwortete Dell’Orefice: “Ja, sicher – aber mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich mich nicht erinnere, was.”