Junge Frau mit Klappmesser in Meran aufgehalten

Von: mk

Meran – Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit den Carabinieri und der Finanzpolizei auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari am Dienstag verstärkte Kontrollen in Meran absolviert – unter anderem an Schulen, im Stadtzentrum und an Treffpunkten für Jugendliche. Neben einem Drogenfund im Oberschulzentrum in der Karl-Wolf-Straße wurde auch ein Messer sichergestellt.

Bei den Drogen, die die Polizei im Oberschulzentrum gefunden hat, handelt es sich mutmaßlich um Haschisch. In der Umgebung des Zugbahnhofs wurden hingegen eine junge Frau aufgehalten, die ein Klappmesser und eine geringe Menge an Drogen für den eigenen Bedarf bei sich hatte.

Die junge Frau wurde wegen Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt und wegen Drogenbesitzes dem Regierungskommissariat gemeldet.

Insgesamt haben die Ordnungskräfte 42 Personen kontrolliert, sieben davon waren vorbestraft, 14 stammen aus dem Ausland. Außerdem fanden in drei öffentlichen Lokalen Razzien statt.