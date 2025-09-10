Venedig: Hochstapler gibt sich als deutscher „Vogue“-Redakteur aus

Von: luk

Venedig – Ein ungewöhnlicher Betrugsversuch hat sich am 4. September im traditionsreichen Fünf-Sterne-Hotel “Metropole” an der Riva degli Schiavoni in Venedig ereignet. Ein Mann versuchte, sich als Patrick Pendiuk, Fashion Editor von Vogue Deutschland, auszugeben, um während der Filmfestspiele kostenlos in dem Luxushotel zu übernachten.

Der Betrüger hatte eine Reservierung für drei Nächte vorgenommen und sich auf eine Vereinbarung zwischen dem Hotel und internationalen Redaktionen berufen. Für den vermeintlichen Gast wurden sogar Blumen und ein Willkommensschreiben vorbereitet. Verdächtig wurde das Personal jedoch, als sich der Mann verspätete, ein Online-Check-in verlangte und nicht persönlich erschien. Eine Recherche ergab schließlich, dass der echte Pendiuk zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war. Nach Rücksprache mit der Redaktion von Vogue Deutschland verständigte das Hotel die Polizei.

Als der falsche Journalist schließlich im Hotel auftauchte und die Täuschung aufflog, ergriff er die Flucht. Zwei Mitarbeiter des Hauses verfolgten ihn in Anzug und Krawatte entlang der Riva degli Schiavoni, vorbei am Dogenpalast und bis zu den Königlichen Gärten. Dort gelang es ihnen, den Mann zu stellen und der Polizei zu übergeben.

Die Hotelleitung lobte den Einsatz der Mitarbeiter, die entschlossen gehandelt hätten, ohne Rücksicht auf mögliche Risiken. „Das zeigt den großen Zusammenhalt im Team“, erklärte Hotelchefin Gloria Beggiato. Der echte Patrick Pendiuk wurde über den Vorfall informiert und kündigte an, Anzeige zu erstatten. Zudem habe er versprochen, das Metropole bei Gelegenheit tatsächlich zu besuchen – diesmal als echter Gast.