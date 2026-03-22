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Feuerwehrleute suchten nach weiteren Opfern

Verletzte nach Explosion zweier Wohnhäuser in Rom

Sonntag, 22. März 2026 | 15:12 Uhr
Feuerwehrleute suchten nach weiteren Opfern
APA/APA/AFP/Vigili del Fuoco/HANDOUT
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Von: apa

Bei einer Explosion in einem Vorort im Süden Roms sind am Sonntag zwei Wohnhäuser eingestürzt. Zwei Menschen wurden laut einer vorläufigen Bilanz in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten nach weiteren möglichen Opfern unter den Trümmern, berichteten italienische Medien. Vermutet wird, dass die Explosion von einer Gasflasche ausgelöst worden ist.

Die Explosion richtete auch an benachbarten Gebäuden erhebliche Schäden an. Rund 70 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einheiten aus verschiedenen Stadtteilen sowie mit Spezialeinheiten an, darunter Suchhunde und ein Team für komplexe Rettungseinsätze.

Die Druckwelle zerstörte die Wände der betroffenen Gebäude vollständig, Trümmerteile beschädigten zudem geparkte Autos. Die Suche nach weiteren möglichen Verschütteten dauerte an. Die Behörden ermitteln die genaue Ursache der Explosion. Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri machte sich an Ort und Stelle ein Bild der Lage.

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