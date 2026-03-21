Aktuelle Seite: Home > Politik > Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
Riss zieht sich durch Landesregierung

Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen

Samstag, 21. März 2026 | 10:13 Uhr
Queere Tiere Promo c Olivia Schenker 2
Olivia Schenker
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Südtirol sorgt für heftige politische Auseinandersetzungen in der Landesregierung. Auslöser ist neben der Schau auch die begleitende Musiktheater- und Drag-Performance „Animali queer“ im Theater Carambolage.

Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo spricht von einer „woken Ideologie“, die die Wissenschaft für politische Zwecke missbrauche. Museen dürften nicht zu „ideologischen Bühnen“ werden, sondern müssten Orte neutraler Wissensvermittlung bleiben, so Galateo.

Dem widerspricht Museumslandesrat Philipp Achammer entschieden. Die Ausstellung basiere auf wissenschaftlich dokumentierten Beobachtungen zu biologischer Vielfalt, darunter gleichgeschlechtliches Verhalten im Tierreich, nicht-binäre Fortpflanzungssysteme oder Geschlechtswechsel bei bestimmten Arten. „Die Wissenschaft ist frei und bleibt frei“, betont Achammer. Politische Eingriffe in die Museumsautonomie seien unzulässig.

Auch die Grünen stellen sich hinter das Museum. Luca Bertolini, Co-Sprecher der Südtiroler Grünen, bezeichnete Galateos Kritik als „absurd“. Wer wissenschaftliche Inhalte pauschal als „woke“ abwerte, betreibe keine Kulturpolitik, sondern versuche, kulturelle Freiheit einzuschränken. Museen müssten unabhängig bleiben – in Forschung, Vermittlung und gesellschaftlicher Debatte.

Die Ausstellung ist Teil der international beachteten „Queer Nature Photography Awards“ und thematisiert Biodiversität, dokumentiertes Verhalten bei zahlreichen Tierarten, nicht-binäre Fortpflanzungssysteme, Geschlechtswechsel im Laufe des Lebens.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
Kommentare
55
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Kommentare
46
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kommentare
33
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
Kommentare
31
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
“Dachte, wir hätten das überwunden”
Kommentare
27
“Dachte, wir hätten das überwunden”
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 