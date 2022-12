Verstörend: Neofaschisten greifen feiernde Marokkaner an

Verona – Etwas mehr als ein Dutzend Rechtsextremisten hatte offensichtlich etwas dagegen, dass Marokkaner friedlich den Sieg und den damit überraschenden Einzug ins WM-Viertelfinale ihrer Nationalmannschaft feierten.

Die schwarz gekleideten Neofaschisten umringten die Autos der feiernden marokkanischen Fans und schlugen mit ihren mitgebrachten Ketten auf die Fahrzeuge ein. Mindestens vier Autos wurden beschädigt. Eine Marokkanerin, die in einem der Autos saß, erlitt durch die Splitter einer zerborstenen Scheibe leichte Verletzungen. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei konnten die Rechtsextremisten schnell ausfindig gemacht werden. Am Dienstagabend nahm die Polizei 13 Personen, die allesamt zur neofaschistischen Szene von Verona gehören und Ultras der lokalen Mannschaft Hellas Verona sind, fest.

Nach dem entscheidenden Elfmeter des marokkanischen Fußballspielers Achraf Hakimi, mit dem die „Löwen vom Atlas“ mit dem Sieg über die Spanier zum ersten Mal die Tür zum Viertelfinale einer Weltmeisterschaft aufstießen, gab es für die begeisterten marokkanischen Fans gleich wie in Bozen auch in Verona kein Halten mehr. Hunderte von Marokkanern strömten auf der zentralen Piazza Bra neben der berühmten Arena von Verona zusammen, um dieses historische Ereignis zu feiern. Sie schwenkten die Fahne ihres Landes, tanzten, sangen und veranstalteten Hupkonzerte. Die Feier blieb vollkommen friedlich. Die Ordnungskräfte waren lediglich damit beschäftigt, den Verkehr umzuleiten.

Weniger Gefallen am ausgelassenen Treiben der marokkanischen Fußballfans hingegen fand offensichtlich eine Gruppe von Neofaschisten der Stadt. Die Rechtsextremisten beschlossen offenbar, den Marokkanern, deren einzige Schuld darin bestand, in „unserer Stadt ungefragt zu feiern“, ihre Freude über den Sieg ihrer Mannschaft gründlich zu verderben.

Ab 20.00 Uhr gingen bei der Quästur von Verona zahlreiche Anrufe ein, die auf die Anwesenheit von etwa fünfzehn schwarz gekleideten und vermummten Jugendlichen hinwiesen, die versuchten, sich dem Bereich, in dem die marokkanischen Fans feierten, zu nähern. „Etwa eine halbe Stunde später, gegen 20.30 Uhr, wurden von dieser Gruppe ausgehende Angriffe mit Beschädigungen an vorbeifahrenden Autos gemeldet“, heißt es im Bericht der Staatspolizei von Verona.

Zeugenaussagen zufolge griff eine Gruppe von Personen, die schwarze Kapuzenpullis und über den Kopf gezogene Kapuzen trugen, die feiernden Marokkaner an. Durch den Überfall der Neofaschisten herrschte minutenlang regelrechte Panik. Die schwarz gekleideten Neofaschisten umringten die Autos der feiernden marokkanischen Fans und schlugen mit ihren mitgebrachten Ketten auf die Fahrzeuge ein.

In einem Amateurvideo, das in den sozialen Medien gepostet wurde, ist eine Gruppe von fünf bis sechs Personen zu sehen, die vom Straßenrand auf ein Auto mit einer marokkanischen Fahne zuläuft. Einer der Neofaschisten schwingt eine Kette, mit der er gegen eine Scheibe des Wagens schlägt.

Mindestens vier Autos wurden beschädigt. Eine Marokkanerin, die in einem der Autos saß, erlitt durch die Splitter einer zerborstenen Scheibe eine leichte Verletzung an der Stirn. Die Frau wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht. Laut einigen Meldungen wurden auch einige Fans, die auf der Straße tanzten und feierten, von den Neofaschisten mit Schlagstöcken angegriffen.

Von den Meldungen über rechtsextreme Übergriffe alarmiert, griffen die Sicherheitskräfte sofort ein. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurden im Laufe des Abends 13 mutmaßliche Täter festgenommen. Von den Beamten der Digos wurden alle Verhafteten als Mitglieder der neofaschistischen Szene von Verona und als Ultras der lokalen Mannschaft Hellas Verona wiedererkannt.

Zum gewaltsamen Vorfall leiteten die Polizei und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein. Um die geschehenen Straftaten einzelnen Personen zuordnen zu können, wird derzeit das gesamte verfügbare Videomaterial ausgewertet. Verona war nicht der einzige Schauplatz neofaschistischer Umtriebe. Um Siegesfeiern marokkanischer Fans zu verhindern, „bewachten“ in mehreren spanischen Städten Rechtsextremisten und Ultras spanischer Fußballmannschaften die Straßen und Plätze.