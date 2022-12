Sieg über Spanien: Große Freude bei Marokkanern in Bozen

Bozen – Nach dem Viertelfinal-Einzug Marokkos bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar war die Freude bei der marokkanischen Gemeinde in Südtirol groß. In der Südtiroler Landeshauptstadt ertönten Hupkonzerte und am Siegesplatz feierten zahlreiche Anhänger der Mannschaft im grün-roten Dress den Sieg gegen Spanien.

Freudengesänge wurden angestimmt, Fahnen geschwenkt und Feuerwerke gezündet. Die spontane Siegesfeier der marokkanischen Fans dauerte bis etwa 20.00 Uhr und wurde von den Ordnungshütern überwacht, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Auch einige Einheimischen gesellten sich zu den Feiernden marokkanischen Fans und freuten sich mit.

Die marokkanische Gemeinde in Bozen zählt rund 3.600 Menschen und ist damit die drittstärkste Migranten-Gruppe.

Marokko hatte sich am Dienstag mit einem 3:0 im Elfmeterschießen gegen Spanien den Einzug ins Viertelfinale der WM gesichert. Dort trifft die National-Elf auf Portugal.