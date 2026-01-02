Ätna produziert Lavafeld von 2,8 Kilometer

Von: apa

Der Vulkan Ätna auf Sizilien rumort weiter. Die Lava ist am Freitag auf einer Höhe von rund 2.100 Metern über dem Meeresspiegel ausgetreten. Nach Beobachtungen vor Ort ist die Front des Lavastroms inzwischen bis auf etwa 1.420 Meter Höhe vorgedrungen. Das Eruptionsgeschehen betrifft unbewohntes Gebiet fernab von Siedlungen. Die maximale Ausdehnung des Lavafeldes beträgt derzeit etwa 2,8 Kilometer, teilte das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit.

Videoaufnahmen, die der Sender Rai News veröffentlichte, zeigten Rauchwolken über dem Vulkan und nächtliche Lavafontänen. Die Vulkanwarnstufe für den Flugverkehr blieb auf Orange, der dritthöchsten Stufe auf einer vierstufigen Skala. Auswirkungen auf den Betrieb des internationalen Flughafens in Catania gab es vorerst jedoch nicht.

Der rund 3.350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Er bricht teils mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Die Ausbrüche ziehen viele Touristen an. Die genaue Höhe des Vulkans ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.