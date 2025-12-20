Aktuelle Seite: Home > Italien > Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Hohe Verkehrsbelastung in Italien

Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen

Samstag, 20. Dezember 2025 | 15:31 Uhr
Härtere Strafen für Verkehrssünder geplant
APA/APA/dpa/Marijan Murat
Schriftgröße

Von: fra

Der Weihnachtsreiseverkehr hat in ganz Italien eingesetzt. Die staatliche Straßenverwaltung ANAS rechnet bis Montag mit insgesamt rund 35 Millionen Fahrzeugen auf den Straßen. Allein am letzten Wochenende vor Weihnachten soll das Verkehrsaufkommen laut Prognosen um fünf bis elf Prozent über jenem des Vorjahres liegen, was etwa 3,5 Millionen zusätzlichen Autos, Lieferwagen und Lkw entspricht.

Besonders an den verkehrsstärksten Tagen vor Weihnachten wird mit über zehn Millionen Fahrten gerechnet, während an weiteren Hauptreisetagen rund neun Millionen Fahrzeuge unterwegs sein dürften. Besonders stark dürfte der Verkehr im Süden Italiens und auf den Inseln zunehmen, wo stellenweise ein Plus von bis zu 25 Prozent prognostiziert wird.

Zu den am stärksten frequentierten Strecken zählt die römische Ringautobahn Grande Raccordo Anulare mit rund einer Million erwarteter Fahrten. Auch auf den Nord-Süd-Achsen sowie in Richtung Skigebiete wird mit einem Verkehrsanstieg von bis zu 20 Prozent gerechnet. Neben der Brennerautobahn gilt dabei auch die Stilfser-Joch-Straße als besonders belastet.

Ab dem Stefanstag nimmt das Verkehrsaufkommen laut ANAS deutlich ab, ebenso zu Silvester und am Dreikönigstag. Der Rückreiseverkehr dürfte sich hingegen auf mehrere Tage verteilen, mit Spitzen an den Wochenenden nach Weihnachten und nach Neujahr.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind während der Feiertage rund 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dauereinsatz. Begleitet wird dies von der Verkehrssicherheitskampagne „Guida e basta“, die Autofahrer dazu aufruft, ohne Ablenkung sowie ohne Alkohol oder Drogen unterwegs zu sein.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
96
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
38
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Kommentare
36
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Kommentare
32
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 