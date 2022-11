Weiteres Rettungsschiff darf in Reggio Calabria anlegen

90 Migranten können an Land

Rom – In Italien läuft derzeit erneut eine Debatte um den künftigen Umgang mit Flüchtlingen, die von den privaten Rettungsschiffen im Mittelmeer gerettet werden.

Zwei Schiffe von NGO’s warten derzeit noch immer im Hafen von Catania darauf, dass alle Flüchtlinge an Land dürfen – nicht nur wie bisher Kinder, schwangere Frauen und kranke Personen.

Mittlerweile ist ein weiteres Schiff mit beinahe 90 Menschen an Bord in Reggio Calabria eingetroffen. In diesem Fall hieß es, dass alle Flüchtlinge von Bord gehen dürfen. Unter den Migranten befinden sich Medienberichten zufolge auch über 30 Minderjährige.