Aktuelle Seite: Home > Italien > Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Wirtschaftsverband fordert Wohnungsbauplan

Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf

Sonntag, 31. August 2025 | 10:06 Uhr
Mietrückstände wurden wieder verstärkt zum Verhängnis
APA/APA/dpa (Themenbild)/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: lup

Eine jüngst vom italienischen Handwerksverband CNA durchgeführte Studie verdeutlicht einmal mehr das Problem der Mietpreise in Italien. Durchschnittlich 43,7 Prozent des Nettogehalts eines Angestellten fließen demnach in die Miete einer Wohnung. In Mailand verschlingen die Wohnkosten sogar ganze 65 Prozent des Einkommens.

Auch in Südtirol sind die Mietkosten überdurchschnittlich hoch. Die Monatsmiete einer Kleinstwohnung in Bozen liegt laut besagter Studie bei 631 Euro und entspricht damit 32,8 Prozent des Nettogehalts von Arbeitern. Gerade dieser Umstand bremse zwangsläufig die Mobilität von Arbeitnehmern und treibe junge Menschen ins Ausland. Dies gefährde die Zukunft Südtiroler Unternehmen, warnt Cristiano Cantisani, Präsident des CNA Südtirol.

Ein Wohnungsbauprogramm zur Dämpfung der Mietpreise sei daher unerlässlich, da der Mangel an Wohnraum zu Engpässen beim Personal führe. Südtiroler Betriebe stünden aktuell vor dem Risiko, von Mitbewerbern aus Regionen mit niedrigeren Fixkosten verdrängt zu werden. Zudem zeigt die Studie, dass Südtirol im Vergleich zu allen anderen Provinzen am stärksten vom Personalmangel betroffen ist – nicht zuletzt, weil die hohen Mieten die Personalsuche erschweren. Nur für 7,4 Prozent der offenen Stellen gibt es geeignete Arbeitssuchende.

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Kommentare
56
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Kommentare
45
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Kommentare
32
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Die Löhne sind gestiegen – die Kosten auch
Kommentare
27
Die Löhne sind gestiegen – die Kosten auch
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
16
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 