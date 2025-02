Zufälliger Werbeanruf rettet verirrten Senior

Von: luk

Gravellona Toce – Eine zufällige Werbeanruf rettete einem älteren Mann in der italienischen Region Piemont das Leben. Der Senior hatte sich am 3. Februar in einem Waldstück bei Gravellona Toce verlaufen und konnte den Heimweg nicht mehr finden. In seiner Panik dachte er nicht daran, selbst Hilfe zu rufen – bis sein Handy klingelte.

Am anderen Ende der Leitung: ein Callcenter-Mitarbeiter aus Taranto, über 1.000 Kilometer entfernt, der dem Mann eigentlich ein Angebot unterbreiten wollte. Doch statt über Tarife zu sprechen, berichtete der Senior verzweifelt von seiner Lage. Der Callcenter-Mitarbeiter reagierte blitzschnell und alarmierte die Rettungskräfte.

Sofort rückten die Einsatzkräfte der Bergrettung, der Finanzpolizei und der Feuerwehr aus. Nach stundenlanger Suche fanden sie den völlig erschöpften, aber körperlich unversehrten Mann tief in der Nacht und brachten ihn zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Ein Wermutstropfen bleibt: Während des Rettungseinsatzes wurden die Fahrzeuge von zwei Helfern mutwillig beschädigt. Die Verantwortlichen blieben zunächst unbekannt, eine Anzeige wurde erstattet. Die Retter zeigten sich bestürzt über die Respektlosigkeit gegenüber ihrem lebensrettenden Einsatz.