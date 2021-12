„Zumindest Impfpflicht für über 40-Jährige“

GIOVEDÌ LE MISURE PER CONTRASTARE LA NUOVA ONDATA

GIOVEDÌ LE MISURE PER CONTRASTARE LA NUOVA ONDATASarà la Cabina di regia di giovedì, sulla base delle valutazioni degli esperti, a decidere come contrastare la nuova ondata pandemica. Al momento non si ipotizzano chiusure né lockdown per i non vaccinati, probabile un rafforzamento di alcune delle misure già in vigore.Valeria Papitto per il Tg3 delle 14:15 del 19 dicembre 2021

Posted by Tg3 on Sunday, December 19, 2021