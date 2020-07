Zwei Seeunfälle im Trentino fordern Tote

Trient – Innerhalb kürzester Zeit haben sich im Trentino gleich zwei tödliche Unfälle an unterschiedlichen Seen ereignet. Im ersten Fall handelt es sich um einen 37-jährigen Marokkaner, der in der vergangenen Nacht auf der Intensivstation des Trientner Krankenhaus verstorben ist.

Der Mann war am Nachmittag mit dem Tretboot auf dem Caldonazzo-See (im Bild) unterwegs. Nach einem Sprung ins Wasser ist er nicht mehr aufgetaucht. Freunde, die mit ihm unterwegs waren, verständigten die Rettungskräfte, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Taucher der Feuerwehr konnten den Mann bergen, mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Sein gesundheitlicher Zustand galt von Anfang an als kritisch.

Im Lamar-See ist hingegen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zu dem Unfall ist es kurz vor 23.00 Uhr gekommen. Der Mann ist mit seinem Pkw in das Wasser geraten.

Der Körper konnte erst Stunden gefunden und von Tauchern der Trientner Feuerwehr geborgen werden.

Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.