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Kriegsschäden im Libanon

13 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Südlibanon

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 08:08 Uhr
Kriegsschäden im Libanon
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Von: APA/AFP

Bei neuen israelischen Angriffen auf Ziele im Südlibanon sind laut in der Nacht auf Mittwoch verbreiteten Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 13 Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Israels Streitkräfte verstärkten zuletzt ihre Attacken auf Ziele der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen an sich eine Waffenruhe, die von der schiitisch-islamistischen Hisbollah aber nicht anerkannt wird.

Die pro-iranische Miliz beschießt weiterhin Ziele in Israel und verübt Angriffe auf israelische Soldaten im Süden des Libanon. Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon wiederum wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach neuen offiziellen Angaben insgesamt 393 Menschen getötet. Auf israelischer Seite starben seit der Waffenruhe nach Armeeangaben fünf Soldaten.

Allein bei einer Attacke auf Nabatieh seien fünf Menschen getötet worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Andernsorts seien vier Menschen getötet worden, darunter ein Soldat und ein syrischer Staatsangehöriger. In Bint Jbeil wurden demnach vier Zivilisten getötet worden, darunter ein Kind.

Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkte Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt die direkten Gespräche zwischen den Nachbarländern ab.

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