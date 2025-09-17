1,4 Millionen Euro kommen Kultureinrichtungen in Südtirol zugute

Von: luk

Bozen – Südtirols Kultureinrichtungen bereichern das kulturelle und gesellschaftliche Leben des Landes. Um die Tätigkeiten der Körperschaften mit Landesbeteiligung zu ermöglichen, werden dafür alljährlich finanzielle Mittel aus dem Landeshaushalt bereitgestellt. Die Landesregierung hat darum am 16. September auf Vorschlag von Kulturlandesrat Philipp Achammer für vier Kulturinstitutionen weitere Geldmittel, in Form der zweiten Zuweisung für das Jahr 2025, gutgeheißen. “Investitionen in die Kultur sind Investitionen in gesellschaftliche Vielfalt und Kreativität. Unsere Kultureinrichtungen sind dafür ein wichtiger Garant und tragen mit ihren Tätigkeiten dazu bei, Südtirol in vielerlei Weise zu bereichern”, betont Landesrat Achammer.

Mit der zweiten Zuweisung erhalten vier kulturelle Körperschaften mit Landesbeteiligung insgesamt 1.436.400 Euro. Auf die Stiftung Museion/Museum für moderne und zeitgenössische Kunst entfallen 670.000 Euro, den Vereinigten Bühnen Bozen (VBB) werden 439.000 Euro zugewiesen, die Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen erhält 122.900 Euro. Die Stiftung Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten erhält als zweite Zuweisung 204.600 Euro. Die Geldmittel tragen dazu bei, den Betrieb der jeweiligen Einrichtungen und die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.