Aktuelle Seite: Home > Politik > 1,4 Millionen Euro kommen Kultureinrichtungen in Südtirol zugute
Zweite Zuweisungen von Landesregierung genehmigt

1,4 Millionen Euro kommen Kultureinrichtungen in Südtirol zugute

Mittwoch, 17. September 2025 | 16:40 Uhr
Start-up-Investments um ein Fünftel auf 298 Mio. Euro zurückgegangen
APA/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Südtirols Kultureinrichtungen bereichern das kulturelle und gesellschaftliche Leben des Landes. Um die Tätigkeiten der Körperschaften mit Landesbeteiligung zu ermöglichen, werden dafür alljährlich finanzielle Mittel aus dem Landeshaushalt bereitgestellt. Die Landesregierung hat darum am 16. September auf Vorschlag von Kulturlandesrat Philipp Achammer für vier Kulturinstitutionen weitere Geldmittel, in Form der zweiten Zuweisung für das Jahr 2025, gutgeheißen. “Investitionen in die Kultur sind Investitionen in gesellschaftliche Vielfalt und Kreativität. Unsere Kultureinrichtungen sind dafür ein wichtiger Garant und tragen mit ihren Tätigkeiten dazu bei, Südtirol in vielerlei Weise zu bereichern”, betont Landesrat Achammer.

Mit der zweiten Zuweisung erhalten vier kulturelle Körperschaften mit Landesbeteiligung insgesamt 1.436.400 Euro. Auf die Stiftung Museion/Museum für moderne und zeitgenössische Kunst entfallen 670.000 Euro, den Vereinigten Bühnen Bozen (VBB) werden 439.000 Euro zugewiesen, die Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen erhält 122.900 Euro. Die Stiftung Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten erhält als zweite Zuweisung 204.600 Euro. Die Geldmittel tragen dazu bei, den Betrieb der jeweiligen Einrichtungen und die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
90
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
55
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
53
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 