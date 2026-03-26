Von: mk

Bozen – In einem gemeinsamen Treffen haben sich der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) und Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Rentnergewerkschaften über die aktuelle Situation in den Seniorenwohnheimen ausgetauscht. Anlass für das Gespräch waren zunehmende Sorgen seitens der Gewerkschaften, die berichten, dass sich immer mehr Angehörige mit Fragen und Ängsten an sie wenden.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen die zuletzt erhöhten Tarife in den Seniorenwohnheimen. Viele Familien sehen sich dadurch stark belastet. Besonders die Mittelschicht gerät zunehmend unter Druck, da sie einen großen Teil der Kosten selbst tragen muss. Der VdS nahm die Anliegen der Gewerkschaften ernst und nutzte das Treffen, um die Hintergründe der Tarifsteigerung transparent darzulegen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die aktuellen Entwicklungen weit über die Einrichtungen selbst hinausgehen und eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellen.

Die Rentnergewerkschaften kündigten an, sich an die politischen Entscheidungsträger zu wenden. Ziel sei es, nachhaltige Lösungen zu finden, um die Pflege im Alter langfristig abzusichern und für alle leistbar zu halten.