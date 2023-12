224 Wissenschaftler gegen Koalition mit rechten Parteien

Offener Brief an Landeshauptmann Arno Kompatscher

Bozen – Noch immer schmiedet die SVP an den Koalitionsverhandlungen mit ihren Partnern in spe, um eine Regierungsmannschaft und eine tragfähige Mehrheit im Landtag auf die Beine zu stellen. Doch in Teilen der Bevölkerung gibt es nach wie vor Widerstand.

Südtiroler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen Brief an Landeshauptmann Arno Kompatscher verfasst, der ihre Bedenken zur geplanten Regierungskoalition ausdrücken soll.

Diesen Appell haben 224 Akademikerinnen und Akademiker unterzeichnet. Wörtlich heißt es in dem Brief.

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Arno Kompatscher! Die Südtiroler Volkspartei (SVP) hat Koalitionsverhandlungen mit den Parteien Fratelli d’Italia (FdI), Lega per Salvini Premier, Die Freiheitlichen und La Civica aufgenommen. Damit öffnet die SVP (ultra)rechten Parteien das Tor zur Regierungsbeteiligung. FdI hat sich nie eindeutig vom Faschismus distanziert, der die deutschsprachige Minderheit assimilieren wollte. Die Lega ist eine antieuropäische Partei, die das Integrations- und Friedensprojekt Europa rückgängig machen will. Die Freiheitlichen sind eine rechtspopulistische Partei. Zumindest FdI und Lega relativieren die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Klimawandels. Der Tausch Regierungsbeteiligung gegen einige Autonomiebestimmungen wird die drohende Klimakatastrophe und die Zerstörung des Ökosystems nicht aufhalten, dafür aber unsere Gesellschaft zusätzlich spalten und unsere Demokratie schwächen. Wir alle tragen eine gemeinsame Verantwortung für unser Land, für den Schutz aller Minderheiten und das friedliche und konstruktive Zusammenleben der Sprachgruppen, für die Achtung der Menschenwürde. An diesen Werten halten wir fest und appellieren an Sie und an die Südtiroler Volkspartei, ihre Koalitionsabsichten zu überdenken.