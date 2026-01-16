26-Jähriger prügelte in Wien auf Obdachlosen ein

Von: apa

Ohne Anlass hat ein 26-Jähriger am Donnerstagabend in der U-Bahnstation Seestadt in Wien-Donaustadt auf einen mutmaßlich Obdachlosen eingeprügelt und eingetreten. Während das Opfer mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht wurde, nannte der mit mehr als zwei Promille erheblich alkoholisierte Österreicher Ausländerfeindlichkeit als Motiv, berichtete die Polizei am Freitag.

Zeugen hatten gegen 21.35 Uhr das Geschehen beobachtet. Ohne dass es zuvor einen nennenswerten Streit gegeben hätte, war der 26-Jährige auf den sitzenden Mann losgegangen. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung betreut und mit schweren Verletzungen an Kopf und Gesicht sowie einem Schädel-Hirn-Trauma in den Schockraum eines Spitals eingeliefert. Informationen zu seiner Identität gab es vorerst keine.

Der wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung Festgenommene konnte aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst nicht vernommen werden. Gegenüber den einschreitenden Beamten machte er sinnbefreite sowie ausländerfeindliche Äußerungen, wie er Ausländerfeindlichkeit auch als Motiv für den Angriff nannte.