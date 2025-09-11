Aktuelle Seite: Home > Politik > 316 festgenommene Südkoreaner kamen aus US-Haftzentrum frei
316 festgenommene Südkoreaner kamen aus US-Haftzentrum frei

Donnerstag, 11. September 2025 | 11:04 Uhr
In Folkston saßen die südkoreanischen Arbeiter ein
APA/APA/AFP/ELIJAH NOUVELAGE
Von: APA/dpa

316 südkoreanische Staatsbürger sind rund eine Woche nach ihrer Festnahme auf dem Werksgelände des Autobauers Hyundai in den USA bei einer Razzia im Zuge der Migrationspolitik von Donald Trump freigelassen worden. Sie sollen in Bussen von der Haftanstalt in Folkston im US-Staat Georgia abgeholt und von dort zum Flughafen Atlanta gebracht werden, meldete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag. Von dort sollen sie nach Südkorea ausgeflogen werden.

Laut Yonhap handelt es sich formell um eine “freiwillige Ausreise” und keine Abschiebung. Vergangenen Donnerstag hatten Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE zusammen mit dem FBI eine großangelegte Razzia auf dem gemeinsamen Werksgelände des südkoreanischen Autobauers Hyundai und des Energieunternehmens LG Energy Solution durchgeführt. Dabei wurden rund 475 ausländische Arbeiter festgenommen, über 300 von ihnen südkoreanische Staatsbürger. Ihnen wurde von den US-Behörden vorgeworfen, sich entweder illegal in den USA aufzuhalten oder dort ohne entsprechende Erlaubnis gearbeitet zu haben.

Die Angelegenheit führte zu starken Verstimmungen zwischen den zwei Alliierten Seoul und Washington. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung hatte erst wenige Wochen zuvor seinem US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump Investitionen in Höhe von 350 Milliarden US-Dollar (298,97 Mrd. Euro) in den Vereinigten Staaten versprochen. Vor der US-Botschaft im Zentrum von Seoul kam es während der vergangenen Tage mehrfach zu Demonstrationen.

