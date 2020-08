600-Euro-Covid-Bonus: Rücktrittsforderung der Süd-Tiroler Freiheit

Bozen – Die Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit fordern den Rücktritt jener Landtagsabgeordneten, die den 600-Euro-Covid-Bonus beantragt haben!

Mit ihrem Ansuchen um den 600-Euro-Covid-Bonus hätten jene vier Landtagsabgeordneten schweren Schaden nicht nur für die Politik im Allgemeinen, sondern insbesondere für das Ansehen des Landes Südtirol im In- und im Ausland angerichtet. „Südtirol brüstet sich ja ständig damit, im Staate Italien stets die Besten sein zu wollen, nun müssen wir feststellen, dass dem – zumindest in der Politik – nicht so ist“, erklären die Bezirkssprecher.

Diese Corona Hilfen seien absolut nur für jene Personen vorgesehen, die sich in einer Notsituation befinden, wenn sie z.B. aufgrund dieser Krise ihre Arbeit verloren haben, „aber sicher nicht für Politiker, die auch während der Krise nie auf ihr Spitzengehalt verzichten mussten“, heißt es in einer Presseaussendung.

Gerade im jetzt beginnenden Wahlkampf zu den Gemeinderatswahlen müsse man unter der Bevölkerung große Enttäuschung und Verärgerung feststellen und es sei zu erwarten, dass viele der Wahl fernbleiben oder ihrem Unmut durch ungültige oder weiße Stimmabgabe Ausdruck verleihen würden.

„Wenn es für Politiker in anderen Regionen Italiens Konsequenzen für ihr Verhalten gab, dann muss es auch bei uns Konsequenzen für diese Personen geben, denn ein ‚Weiter so‘, bzw. ein Aussitzen dieses Problems wird das Problem nur verschieben, aber nicht beseitigen!“, warnt die Südtiroler Freiheit.