Aktuelle Seite: Home > Politik > 80.000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
Islam und Scharia bestimmen Alltag

80.000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran

Freitag, 17. Oktober 2025 | 15:49 Uhr
Islam und Scharia bestimmen Alltag
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Iran will allein in der Hauptstadt Teheran 80.000 neue Sittenwächter mobilisieren, um die Einhaltung der islamischen Kleiderordnung und Kopftuchpflicht bei Frauen konsequenter durchzusetzen. “Die neuen Kräfte sollen soziale Gleichgültigkeit und jede Tendenz zum Säkularismus bekämpfen”, erklärte Ruhollah Momen-Nassab, Leiter der Behörde zur Förderung ethischer Normen. Mit dieser Initiative soll eine “tiefgreifende gesellschaftliche Transformation” erreicht werden.

Die Kopftuchpflicht gilt als einer der ideologischen Grundpfeiler des iranischen Staates. Islamischen Vorschriften zufolge müssen Frauen im Iran eine lange Jacke und ein Kopftuch tragen, um Körperkonturen und Haare zu bedecken. Doch besonders seit den landesweiten Protesten im Jahr 2022 und dem Aufschwung der Frauenbewegung missachten immer mehr Iranerinnen die Vorschriften.

Kopftuchgesetz im Parlament

Islamische Hardliner wollten der zunehmenden Missachtung religiöser Vorschriften mit härteren Strafen begegnen und verabschiedeten im Parlament gar ein neues Kopftuchgesetz. Dieses sah bei Verstößen unter anderem hohe Geldstrafen, den Ausschluss von öffentlichen Dienstleistungen und bei Wiederholung sogar Haftstrafen für Frauen vor.

Aber sowohl die Regierung von Präsident Masoud Pezeshkian als auch der einflussreiche Sicherheitsrat stoppten die Umsetzung des umstrittenen Kopftuchgesetzes. Beide befürchteten neue Proteste wie im Jahr 2022. Pezeshkian warnte sogar, dass eine gewaltsame Durchsetzung der Vorschriften die Bevölkerung vom Islam selbst entfremden könnte.

“Frau, Leben, Freiheit”

Die Frauenbewegung unter dem Motto “Frau, Leben, Freiheit” formierte sich nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie war wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Kopftuchpflicht festgenommen worden und starb wenige Tage später in Polizeigewahrsam. Ihr Tod löste landesweite und internationale Proteste aus – und stürzte das islamische System im Iran in die schwerste Krise seiner Geschichte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
43
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
38
Bürger sollen die Augen aufsperren
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Kommentare
33
„Ein Ort der Vielfalt und Begegnung für alle“
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Kommentare
30
Nord-Stream-Verdächtiger wird doch nicht an Deutschland ausgeliefert
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 