"Frieden und Zusammenleben"

80 Jahre Alexander Langer: Vormittagsveranstaltung in Meran

Freitag, 20. Februar 2026 | 13:19 Uhr
Alexander Langer
Südtiroler Landesarchiv, Archiv der Grünen Partei 83/247
Von: Ivd

Meran – Anlässlich des 80. Geburtstags von Alexander Langer laden Sinistra/die Linke Meran und die Grüne Stadtliste Meran am Sonntag zu einer gemeinsamen Vormittagsveranstaltung in die Akademie Meran ein. Die Veranstaltung findet von 9.30 bis 13.00 Uhr statt und steht unter dem Titel: Frieden und Zusammenleben: wo stehen wir heute?

„Alexander Langer hat wie kaum ein anderer für Dialog, Gewaltfreiheit, ökologische Verantwortung und das Zusammenleben unterschiedlicher Sprachgruppen und Kulturen gestanden. In einer Zeit globaler Krisen, neuer Kriege und gesellschaftlicher Spaltungen stellt sich mehr denn je die Frage, was von seinem Denken geblieben ist und wie aktuell seine Impulse heute noch sind“, so die Grüne Stadtliste Meran.

Die Veranstaltung nähert sich diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven. Den Auftakt macht der Historiker Hans Heiss mit dem Beitrag Der Mann der Stunde? Langer e le sfide del 2026, der eine politische und gesellschaftliche Standortbestimmung vornimmt. Andrea Rizza Goldstein und Evi Unterthiner sprechen in ihrem gemeinsamen Beitrag Von Südtirol nach Srebrenica. Le piante pioniere di Alex Langer über Langers Friedensarbeit und ihre internationale Bedeutung. Lavinia Bianchi widmet sich mit La pedagogia implicita di Alexander Langer. Provare sempre a riparare il mondo der pädagogischen und ethischen Dimension seines Denkens. Den Abschluss der Impulsvorträge bildet Sabina Langer mit Trovare Langer nelle voci di ragazze e ragazzi. Inter-Azioni e Forum Langer, einem Beitrag über die Aktualität Langers Ideen im Dialog mit jungen Menschen.

Im Anschluss an die Impulsreferate ist eine offene Diskussion vorgesehen. Zudem gibt es die Möglichkeit, persönliche Erinnerungen, Gedanken oder Begegnungen mit Alexander Langer festhalten zu lassen, als Beitrag zu einem gemeinsamen, lebendigen Erinnern.

Die Veranstaltung findet zweisprachig (Deutsch und Italienisch) statt und richtet sich an alle Interessierten. Ziel ist es, nicht nur zurückzublicken, sondern Langers Engagement für Frieden, Verständigung und eine solidarische Gesellschaft in die Gegenwart zu übersetzen. Friedensarbeit beginnt im Alltag, im respektvollen Zusammenleben unterschiedlicher Menschen und Sprachgruppen.

Die Veranstalter freuen sich auf eine breite Teilnahme und einen offenen Austausch.

Bezirk: Burggrafenamt

