Ab 15. Jänner neue öffentliche Toilette am Bahnhof Bruneck

Von: mk

Bruneck – Ab Donnerstag, 15. Jänner, stehen am Bahnhof Bruneck neue öffentliche Toiletten zur Verfügung. Eingerichtet wurden sie im historischen Gebäude, in dem früher Büros und Gepäckaufbewahrungsräume untergebracht waren. Das Projekt wurde von der STA-Südtiroler Transportstrukturen AG in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bruneck realisiert.

Besonderes Augenmerk wurde auf den Erhalt des aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie stammenden Gebäudes gelegt. Das Projekt folgte den Vorgaben des Landesamtes für Bau- und Kunstdenkmäler und umfasste unter anderem die Wiederherstellung der historischen Fenster und Türen.

Ziel der Maßnahme sei es, einen kleinen, aber bedeutenden Schritt zu tun, um die öffentliche Mobilität den Menschen näher zu bringen, erklärt der Landesrat für Mobilität, Daniel Alfreider: “Schritt für Schritt bauen wir ein menschlicheres, einladenderes und moderneres öffentliches Verkehrssystem auf. Auch eine einfache öffentliche Toilette kann, wenn sie gut gestaltet ist, zu einem Symbol für Respekt und Aufmerksamkeit gegenüber denjenigen werden, die sich täglich fortbewegen”, sagt der Landesrat. Die Maßnahme sei Teil einer umfassenderen Vision, die darauf abziele, die Bahnhöfe entlang der Südtiroler Bahnlinien zu verbessern und sie für Bürger und Fahrgäste funktionaler, gepflegter und einladender zu gestalten, so Alfreider.

Der Zugang zur öffentlichen Toilette ist in den ersten Wochen kostenlos. Danach wird die Nutzung über einen Münzautomaten (ein Euro) geregelt, wobei auch die Zahlung mit Debit- und Kreditkarten möglich sein wird. Fahrer des öffentlichen Nahverkehrs haben über ihren Ausweis kostenlosen Zugang. Die Struktur wird von der Gemeinde Bruneck verwaltet, dazu hat sie im Dezember 2025 mit der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG eine Vereinbarung unterzeichnet.

Am Dienstag, 27. Jänner 2026, wird die Bahnlinie Bruneck-Franzensfeste wieder in Betrieb genommen.