Achse des Bösen: Besetzen Kims Truppen die Ukraine?

Von: Ivd

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Kreml und der nordkoreanischen Führung unterstellt, sie machen gemeinsame Sache in der Ukraine. Angeblich soll sich die nordkoreanische Unterstützung nicht nur auf Waffenlieferungen und den Wiederaufbau zerstörter Gebiete beschränken, Kims Soldaten sollen mit an der Frontlinie stehen.

Auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt Selenskyj: „Wir beobachten eine zunehmende Allianz zwischen Russland und Regimen wie Nordkorea.“ Bereits seit Juni besteht zwischen den beiden weitestgehend isolierten Staaten eine Allianz. Die Unterstützung war ursprünglich auf Waffenlieferungen und den Wiederaufbau der beschädigten russischen Infrastruktur beschränkt, doch Militärexperten befürchten eine Ausweitung dieser Allianz.

We will continue presenting our strategy to compel Russia to peace to our European partners. The teams of our country and the teams of leaders, who have already been introduced to the Victory Plan, are continuing to work on the details. Joint actions are needed—and they must be… pic.twitter.com/x8wMiO3o7b

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2024