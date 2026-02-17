Aktuelle Seite: Home > Politik > Acht Staaten verurteilen Westbank-Beschluss Israels
Scharfe Kritik an der Regierung von Israels Premier Benjamin Netanyahu

Acht Staaten verurteilen Westbank-Beschluss Israels

Dienstag, 17. Februar 2026 | 10:33 Uhr
Scharfe Kritik an der Regierung von Israels Premier Benjamin Netanyahu
APA/APA/AFP/POOL/CHAIM GOLDBERG
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Acht Staaten haben den höchst umstrittenen Vorschlag der israelischen Regierung, Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland zu erleichtern, scharf kritisiert. Der “illegale Schritt” bedeute “eine schwere Eskalation”, erklärten u. a. Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, die Türkei, Indonesien und Pakistan am Dienstag. Man verurteile ihn scharf. Das Völkerrecht verbietet einer Besatzungsmacht Teile der eigenen Bevölkerung in besetzte Gebiete zu transferieren.

Israel beschleunige nicht nur illegale Siedlungsaktivitäten, sondern verfolge wohl auch das Ziel, Land zu beschlagnahmen, israelische Kontrolle zu etablieren und unrechtmäßige israelische Hoheit” über das Palästinensergebiet anzuwenden, teilten die Israel-Kritiker mit. Die israelische Regierung hatte zuvor nach Medienberichten einen höchst umstrittenen Vorschlag gebilligt, der israelischen Siedlern den Landerwerb im Westjordanland erleichtern soll.

Israel spricht von Missverständnis

Das israelische Außenministerium sprach allerdings von “Falschinformationen”. Die Regierung habe lediglich eine “verwaltungstechnische Maßnahme im Bereich des Zivil- und Sachenrechts” genehmigt, hieß es in einer Mitteilung. “Diese Maßnahme soll Ordnung in die Verfahren der Grundstücksregistrierung bringen und eine transparente sowie gründliche Klärung von Rechten ermöglichen, um Rechtsstreitigkeiten zu lösen.”

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
41
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
40
“Niemandsland” mitten in Bozen
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
37
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Kommentare
23
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
22
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 