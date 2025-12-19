Aktuelle Seite: Home > Politik > Acht Verletzte bei Angriffen in U-Bahn-Stationen in Taipeh
Acht Verletzte bei Angriffen in U-Bahn-Stationen in Taipeh

Freitag, 19. Dezember 2025 | 14:51 Uhr
APA/APA/CNA/CHANG HAO-AN
Von: APA/AFP

Bei Angriffen in zwei U-Bahn-Stationen in Taipeh sind am Freitag mindestens acht Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen hätten Stichverletzungen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt erlitten, gab Taiwans Regierungschef Cho Jung-tai bekannt. Drei weitere Menschen hätten Herzinfarkte erlitten. Der Täter, der bei den Angriffen auch Rauchbomben warf, stürzte den Angaben zufolge von einem Gebäude und erlitt einen Herzstillstand. Sein Motiv war zunächst unklar.

