Alfreider trifft RFI-Ceo Isi

Von: Ivd

Rom/Bozen – In Rom hat sich Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider am vergangenen Donnerstag mit dem Geschäftsführer der italienischen Bahngesellschaft RFI Aldo Isi zu einem Gespräch getroffen. Bei dieser Gelegenheit wurde über strategische Themen für die lokale und internationale Mobilität gesprochen, wie etwa über den Brennerbasistunnel.

Im September steht mit dem ersten Durchbruch zwischen den Erkundungsstollen auf italienischer und österreichischer Seite in rund 1000 Metern Tiefe ein entschiedener Meilenstein an. „Das wird ein historischer Moment – für den Brennerbasistunnel, für den gesamten europäischen Korridor und für alle, die in den vergangenen Jahrzehnten an das Projekt geglaubt haben“, sagt Landesrat Alfreider.

Beim Treffen ging es auch um die enge Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und RFI bei mehreren Projekten in Südtirol. Dazu zählen der Abbau architektonischer Barrieren an Bahnhöfen, die geplante Bahnschleife im Riggertal, der künftige Virgltunnel und der Ausbau der Trasse Franzensfeste-Verona. All diese Eingriffe sollen die Erreichbarkeit und Nachhaltigkeit des regionalen Bahnverkehrs stärken und eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr bieten.

Gesprochen wurde auch über die Nachricht, dass die Europäische Kommission die Investitionen für die Planung für den neuen Bahnhof Bozen mit 3,5 Millionen Euro mitunterstützt. “Das ist ein entscheidender Schritt für den Übergang in die nächste Projektphase”, zeigte sich Alfreider erfreut.

“Unsere Zukunftsvision der Mobilität sieht den Schienenverkehr als zentrales Element vor”, betonte Alfreider beim Gespräch mit Isi und dankte dem RFI-Ceo un der Bahngesellschaft RFI für die langjährige gute Zusammenarbeit. Baustellen seien notwendig, bedeuten aber auch große Herausforderungen für die betroffenen Gemeinden und die aktuelle Verkehrssituation, erklärte der Landesrat. “Nur mit einem gemeinsamen, partnerschaftlichen Ansatz können wir die großen Infrastrukturvorhaben der kommenden Jahre für eine Mobilität der Zukunft verantwortungsvoll und erfolgreich umsetzen”, betonte Alfreider.