Aktuelle Seite: Home > Politik > Amnestieantrag von rund 1.500 Polit-Gefangenen in Venezuela
Freilassungen sollen laut Arreaza bald erfolgen

Amnestieantrag von rund 1.500 Polit-Gefangenen in Venezuela

Sonntag, 22. Februar 2026 | 00:35 Uhr
Freilassungen sollen laut Arreaza bald erfolgen
APA/APA/AFP/PEDRO MATTEY
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Mehr als 1.500 politische Gefangene haben nach der Verabschiedung eines Amnestiegesetzes in Venezuela ihre Freilassung beantragt. “Insgesamt 1.557 Fälle werden umgehend bearbeitet und Hunderte Menschen, die ihrer Freiheit beraubt wurden, werden bereits nach dem Amnestiegesetz freigelassen”, sagte Parlamentspräsident Jorge Rodríguez am Samstag vor Journalisten. Das Gesetz sieht keine automatische Amnestie für politische Gefangene vor, diese muss beantragt werden.

Der für die Amnestieverfahren zuständige Abgeordnete Jorge Arreaza hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft den zuständigen Gerichten 379 Anträge auf Freilassung übermittelt habe. Von diesen seien bisher 80 Gefangene freigelassen worden, teilte Rodríguez am Samstag mit. Die Abgeordneten der Nationalversammlung in Caracas hatten am Donnerstag einstimmig das historische Amnestiegesetz gebilligt, das von Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez unter dem Druck der USA vorangetrieben worden war.

Das Amnestiegesetz soll Vorwürfe abdecken, die seit 1999 gegen politische Gegner des bei einem US-Militäreinsatz gefangengenommenen Präsidenten Nicolás Maduro und seines Vorgängers Hugo Chávez vorgebracht worden waren. Dazu zählen etwa die Teilnahme an Demonstrationen oder die Verbreitung von “Hass”. Kritiker bemängeln allerdings, dass das Gesetz zu viele Ausnahmen vorsehe und viele Regierungsgegner davon nicht profitieren würden.

Es gibt Ausnahmen

So sollen Menschen, die wegen der Unterstützung von Militäreinsätzen gegen Venezuela angeklagt oder verurteilt wurden, keine Amnestie erhalten. Dies dürfte auch auf die Oppositionspolitikerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado zutreffen, die eine Militärintervention gegen Maduro befürwortet hatte, der schließlich Anfang Jänner vom US-Militär gefangengenommen und in die USA gebracht wurde. Dort soll ihm wegen “Drogenterrorismus” der Prozess gemacht werden. Auch viele Polizisten und Soldaten, die wegen “terroristischer” Aktivitäten inhaftiert sind, dürften nicht unter das Amnestiegesetz fallen.

Unabhängig von dem Amnestiegesetz hatte Übergangspräsidentin Rodríguez bereits mit der Freilassung Hunderter politischer Häftlinge begonnen. Obwohl Rodríguez Vizepräsidentin unter dem linksnationalistischen Staatschef Maduro war, hatte sich US-Präsident Donald Trump bereiterklärt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Im Gegenzug verlangt Trump unter anderem Zugang zu den riesigen Ölvorkommen des südamerikanischen Landes.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
81
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
60
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
51
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
50
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
40
Von Baby-Gang umzingelt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 