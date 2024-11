Anerkennung des Faschings von Leifers als historisches Fest beantragt

Von: luk

Rom – Bei einem Treffen mit Emanuele Merlino, dem Leiter des Technischen Sekretariats von Kulturminister Alessandro Giuli, hat der Stellvertretende Landeshauptmann und Landesrat für Italienische Kultur, Marco Galateo, die Besonderheiten der italienischen Kultur in Südtirol hervorgehoben. Auch der Direktor der Abteilung Italienische Kultur des Landes, Antonio Lampis, nahm an dem Gespräch teil.

Gemeinsam verwiesen Galateo und Lampis auf den Erfolg zahlreicher kultureller Initiativen in Südtirol, die vom Land Südtirol gefördert werden. Beispiel hierfür ist die Film- und Fernsehakademie Zelig, die laut Galateo mit ihren Dokumentarfilmen weit über die Landesgrenzen bekannt ist. Auch die Film Commission der IDM Südtirol produziere Filme von nationaler und internationaler Bedeutung. Erst kürzlich ist daraus der für die Oscars nominierte Film “Vermiglio” entstanden. “Mit gezielten Beiträgen an Vereine und Genossenschaften fördern wir die Kultur und schaffen Möglichkeiten für junge Talente”, unterstrich Galateo.

Darüber hinaus bat der Landesrat das Ministerium, den Leiferer Fasching als historisches Fest anzuerkennen. “Diese Veranstaltung ist tief in der lokalen Tradition verankert und eines der wenigen großen italienischen Volksfeste in Südtirol”, erklärte Galateo. “Seit fast 40 Jahren finanziert das Land Südtirol – nahezu einzigartig in Italien – das System der Erwachsenenbildung kontinuierlich und stellt auch geeignete Räume für ein erwachsenes Publikum bereit“, ergänzte er.