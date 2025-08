Anmeldung zu Weiterbildungskursen im Sozialwesen

Von: Ivd

Bozen – Kommunikation ist gerade im Sozialwesen der zentrale Schlüssel, um sich zu verstehen. Darum drehen sich gar einige der Angebote des Herbstweiterbildungsprogrammes, das für ehrenamtlich und hauptamtlich im Sozialwesen tätige Menschen erstellt wurde. Bei zwei Kursen, die in den nächsten Wochen starten, gibt es noch freie Plätze, für die man sich beim Bildungshaus “Haus der Familie” am Ritten direkt anmelden kann.

Im Grundkurs Gebärdensprache zeigt Gebärdensprach-Trainerin Veronika Wellenzohn einen angemessenen Umgang mit gehörlosen Menschen auf. Im Kurs wird die praktische Anwendung von Gebärden und ein Grundwortschatz erlernt. Zudem gibt eine Gebärdendolmetscherin Einblick in ihren Berufsalltag. Der dreitägige Kurs richtet sich an Interessierte und Mitarbeitende im Sozial- und Gesundheitsbereich. Er beginnt am 25. September (Unterrichtszeit 9.00 bis 15.00 Uhr mit Mittagspause), die weiteren Termine sind der 9. und der 23. Oktober.

Sozialpädagogin Dagmar Atz ist Referentin beim Kurs “Mit kreativen Partizipationstools unfreiwillige Klienten im Kinder- und Jugendschutz motivieren”. Dabei werden praxisnahe Gesprächstechniken und kreative Tools vermittelt, um Widerstände zu erkennen und neue Motivationsprozesse anzustoßen. Der Kurs richtet sich an Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und Jugendschutz, ebenso wie an alle Interessierten. Der zweitägige Kurs findet am 11. und 12. November von 9.00 bis 17.00 Uhr statt.

Diese und alle weiteren Kurse der Abteilung Soziales sind online im Bereich Soziales abrufbar.