Armee befreite vier Hamas-Geiseln – Hamas: 210 Tote

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Israels Sicherheitskräfte haben nach Armeeangaben am Samstag vier Geiseln aus der Hand der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gerettet. Die aus Israel Entführten seien bei zwei Einsätzen im Flüchtlingsviertel Nuseirat befreit worden. Es handle sich um eine 25 Jahre alte Frau und drei Männer im Alter von 21, 27 und 40 Jahren. Sie seien in gutem Zustand und in ein Spital in Israel gebracht worden, hieß es weiter. Laut Hamas starben über 200 Menschen bei Militäraktionen.

Alle vier wurden demnach am 7. Oktober von Hamas-Terroristen während des Nova-Musikfestivals entführt. Sie seien aus zwei verschiedenen Orten im Zentrum von Nuseirat befreit worden. Armeesprecher Daniel Hagari sprach von einer “komplexen, hochriskanten Mission” zur Rettung der Geiseln. Die Befreier seien beschossen worden, als sie die Geiseln aus einem Wohngebiet gerettet hätten, hieß es. Dort seien die Geiseln von bewaffneten Bewachern gefangen gehalten worden. Das israelische Militär habe das Feuer erwidert, unter anderem mit Luftangriffen. Ein Soldat der Sondereinsatzkräfte sei ums Leben gekommen.

Die von der Hamas kontrollierte Verwaltung des Gazastreifens sprach von 210 Toten bei israelischen Angriffen. Weitere 400 seien verletzt worden, erklärte die Pressestelle der Verwaltung am Samstag. Zunächst war von 50 Toten und Dutzenden Verletzten die Rede gewesen. Es war zunächst unklar, ob die Menschen bei den Befreiungsaktionen ums Leben kamen. Der Auslandschef der Hamas, Ismail Haniyeh, bezeichnete Israels jüngste Einsätze in Gaza als “Massaker” an den Palästinensern.

“Sie leben. Es geht ihnen gut”, sagte Armeesprecher Hagari zum Zustand der Geiseln. Sie würden nun im Spital mit ihren Familien wieder vereint. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte Israel werde sich dem “Terrorismus” nicht beugen und seinen Einsatz zur Befreiung sämtlicher von der Hamas entführter Geiseln fortsetzen und auch die Toten nach Israel zurückholen.

Das Schicksal der befreiten Frau, die von Terroristen auf einem Motorrad entführt wurde und dabei verzweifelt weinend um Hilfe rief, bewegt Israel. Ihre Mutter leidet an Krebs im Endstadium. Die Frau hatte immer wieder darum gebeten, ihre Tochter vor ihrem Tod noch einmal sehen zu dürfen. “Wir sind überglücklich, euch zu Hause zu haben”, sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant nach Angaben seines Büros. Er sprach von einer “heldenhaften Operation”.

US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron begrüßten die Befreiung der vier Geiseln. “Wir werden nicht aufhören, zu arbeiten, bis alle Geiseln nach Hause kehren und eine Waffenruhe erreicht ist”, sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Pariser Élyséepalast am Samstag. Auch Macron sprach sich für diese Ziele aus.

Macron kritisierte allerdings auch, dass die Lage in der südlichen Stadt Rafah sowie die Zahl der Getöteten und Verletzten nach nunmehr neun Monaten Krieg inakzeptabel seien. Auch könne man nicht tolerieren, dass Israel nicht alle Grenzübergänge für humanitäre Hilfe öffne, wie die internationale Gemeinschaft es seit Monaten fordere. Man werde die gemeinsamen Anstrengungen verstärken, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern, vor allem im Libanon, sagte Macron. Hier müsse man dringend bei der Deeskalation im libanesisch-israelischen Grenzgebiet vorankommen.

In einer Stellungnahme des Weißen Hauses lobte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan die israelischen Spezialeinheiten für die Befreiung der vier Geiseln. Er betonte, die Vereinigten Staaten unterstützten alle Bemühungen, weitere Geiseln freizubekommen. “Dies kann durch laufende Verhandlungen oder andere Mittel geschehen”, erklärte Sullivan und drang gleichzeitig erneut darauf, den kürzlich von Biden vorgestellten Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs umzusetzen. Dieser werde von etlichen Staaten weltweit unterstützt.

“Sehr erleichtert” von der Rettungsaktion zeigte sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). In einem Post of X wies er aber darauf hin, dass die Hamas immer noch viel zu viele Geiseln brutal gefangen halte. “Sie alle müssen unverzüglich freigelassen werden”, forderte er unter Verweis auf die österreichisch-israelische Geisel Tal Shoham. Man konzentriere sich voll darauf, ihn wieder zu seiner Familie zurückzubringen.

Offenbar unter dem Eindruck der Geiselbefreiung sagte der israelische Minister Benny Gantz indes eine für Samstag geplante Pressekonferenz ab, bei der sein Rückzug aus dem Kriegskabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erwartet wurde. Der Termin sei verschoben worden, berichteten israelische Medien. Gantz hatte Netanyahu im Mai aufgefordert, bis zum 8. Juni einen Plan für Israels Vorgehen nach einem Ende des Gazakriegs vorzulegen. Anderenfalls werde sich seine zentristische Partei aus der Notstandsregierung zurückziehen. Der Ex-Verteidigungsminister und frühere Armeechef hatte nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober die Oppositionsrolle zurückgestellt und war dem israelischen Kriegskabinett als Minister ohne Ressort beigetreten. Umfragen zufolge hätte Gantz derzeit gute Chancen, Netanyahu im Amt abzulösen, sollte die Regierung auseinanderbrechen und es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen. Seine Partei hatte vergangene Woche einen Gesetzentwurf zur Auflösung des israelischen Parlaments vorgelegt und Neuwahlen gefordert.

Der lokale Rettungsdienst teilte mit, dass beim Bombardement eines Hauses durch einen israelischen Kampfjets in der Stadt Gaza fünf Menschen getötet und sieben weitere verletzt wordne seien. Nach Angaben von Ärzten im Al-Aqsa-Krankenhaus wurden zudem bei einem Raketenangriff auf das Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Palästinensergebiets sechs Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Die israelische Armee erklärte, sie habe bei ihren Angriffen in Bureij und in der Stadt Deir al-Balah “Dutzende Terrorzellen” und Infrastruktur der Hamas ins Visier genommen.