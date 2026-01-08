Aufnahmestopp für Ukraine-Vertriebene in Wien

Von: apa

Nach dem Aufnahmestopp im letzten großen Aufnahmezentrum für Ukraine-Vertriebene in Wien appellierte der Flüchtlingskoordinator und Leiter der Bundesbetreuungsagentur (BBU) Andreas Achrainer im Kompetenzstreit erneut an die Bundesländer, ihre politische Verantwortung zu übernehmen. “Wenn alle neun Länder ihre Aufgabe erfüllen würden, hätten wir kein Problem”, kritisierte Achrainer am Donnerstag im Ö1-“Morgenjournal”.

Der Krieg in der Ukraine sei nicht zu Ende, daher würden weiter Menschen nach Österreich kommen. Es sei wichtig, dass es rund um die Uhr Kontaktmöglichkeiten für neuankommende Flüchtlinge aus der Ukraine gebe, “denn Flucht findet nicht in Bürozeiten statt”, meinte der Flüchtlingskoordinator. Entweder sollten die Bundesländer daher ihre Erstaufnahmeunterkünfte wieder öffnen oder sich an bestehende Angebote wie der Obdachlosenhilfe oder Kältetelefon anschließen, so Achrainer: “Wenn man den politischen Willen hat, gäbe es genügend Lösungsmöglichkeiten.”

Es mache keinen Sinn, dass die Erstaufnahme über die BBU laufe, denn es gebe nicht in jedem Bundesland eine Bundesbetreuungseinrichtung. Einmal mehr pochte der BBU-Leiter auf die aus seiner Sicht klare Zuständigkeit der Bundesländer gemäß der Grundversorgungsvereinbarung und der Zusatz-15a-Vereinbarung in Sachen Ukraine der Länder und sprach von einem “Scheinkompetenzkonflikt”.

Bundesländer sehen Bund in der Verantwortung

Die Bundesländer vertreten dagegen die Ansicht, dass der Bund für die Ankunftszentren zuständig ist. Die anderen Länder hatten ihre Zentren mit Ausnahme einer kleinen Einrichtung in Linz schon vor längerer Zeit geschlossen, nun verhängte mit dem heutigen Donnerstag auch Wien einen Aufnahmestopp für das letzte große Aufnahmezentrum im Bezirk Hietzing. Neuankommende werden keine mehr aufgenommen und die dort noch untergebrachten Vertriebenen abgesiedelt. Nach einer Übergangsfrist bis Ende Februar schließt das Zentrum endgültig. Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat argumentiert, dass der Bund mit seiner Betreuungsagentur über eine Koordinierungsstelle für ausreichend Quartiere sorgen müsse, die durchaus auch in Wien sein könnten.

Im Schnitt kommen rund 1.200 Ukrainerinnen und Ukrainer pro Monat nach Österreich. Rein formal müssen sie sich, sobald sie Österreich erreichen, bei der Polizei anmelden und dann bei der jeweiligen Sozialeinrichtung, z.B. in Wien beim Fonds Soziales Wien, ihren Antrag auf Grundversorgung einbringen, sofern sie dieses Instrument nützen wollen. Bis dieses Ansuchen nach einigen Tagen (im Regelfall positiv) beschieden ist, sind die Ankunftszentren der Länder für ihre Unterbringung zuständig.