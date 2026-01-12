Aktuelle Seite: Home > Politik > Aus für Monte Pana-Saltria
Freie Liste: „Ein hoffentlich nachhaltiger Sinneswandel“

Aus für Monte Pana-Saltria

Montag, 12. Januar 2026 | 10:04 Uhr
monte pana saltria
Nosc Cunfin - archiv
Schriftgröße

Von: mk

Die Seilbahnverbindung zwischen Monte Pana und Saltria ist auf Eis gelegt. Laut Freier Liste Kastelruth handelt es sich um einen begrüßenswerten Schritt für die Seiser Alm, bei dem es bleiben müsse und der Signalwirkung für Kastelruth haben könne.

Seit 2017 liegen die Pläne für eine Seilbahnverbindung zwischen Monte Pana in St. Christina und Saltria auf dem Tisch. Das Vorhaben war von Beginn an heftig umstritten. Zurecht, findet die Freie Liste. Immerhin hätte die Verwirklichung des Projekts eines der letzten unberührten Gebiete auf der Seiser Alm massiv beeinträchtigt. Medienberichten zufolge scheint das Projekt jetzt erledigt – zumindest vorerst. Grund für den Rückzug sind offenbar fehlende Mehrheiten in Gröden.

„Die Seiser Alm braucht nicht noch mehr Bahnen, sondern vielmehr die längst überfällige Unterschutzstellung der Langkofelgruppe, für die sich Umweltverbände, Bürgerinitiativen und Politiker auf Gemeinde- und Landesebene seit Jahren stark machen. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass die breite Öffentlichkeit überhaupt Kenntnis von den Seilbahnplänen unter Lang- und Plattkofel erlangt hat“, erklärt die Freie Liste Kastelruth.

Intransparenz und Verschwiegenheit hätten sich im Falle Monte Pana–Saltria hartnäckig gehalten. 2024 war der im Masterplan „Vision Gherdeina“ vorgesehene Bürgerbeteiligungsprozess mit einer Arbeitsgruppe gestartet, die sich mehrheitlich für die Verbindung aussprach. Daraufhin wurden 1.600 Einwände bei den Gemeinden St. Christina und Kastelruth eingereicht – auch, weil Freie Liste die Bevölkerung auf dieses Recht hingewiesen habe.

„Der Druck zeigte Wirkung“, erinnert Ploner. 2025 sprach sich der Gemeinderat von St. Christina gegen die Verbindung aus. St. Ulrich und Wolkenstein hatten ihre Ablehnung bereits zuvor deutlich gemacht. Kastelruth hingegen blieb ein Befürworter der Bahn. „Uns wurde der klare Wille der Mehrheitspartei für diese Verbindung mehrfach bestätigt“, so Ploner. „Als Freie Liste hoffen wir, dass der bei der Projektantin nun eingetretene Sinneswandel nachhaltig ist – und auch auf die Haltung der SVP-regierten Gemeindeverwaltung in Kastelruth abfärbt. Wir werden wachsam bleiben und aufmerksam verfolgen, ob die Pläne nicht doch im Stillen weiterbetrieben werden, um zu einem genehmeren Zeitpunkt erneut hervorgeholt zu werden.“

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
23
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Kommentare
20
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 