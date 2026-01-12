Aus für Monte Pana-Saltria

Von: mk

Die Seilbahnverbindung zwischen Monte Pana und Saltria ist auf Eis gelegt. Laut Freier Liste Kastelruth handelt es sich um einen begrüßenswerten Schritt für die Seiser Alm, bei dem es bleiben müsse und der Signalwirkung für Kastelruth haben könne.

Seit 2017 liegen die Pläne für eine Seilbahnverbindung zwischen Monte Pana in St. Christina und Saltria auf dem Tisch. Das Vorhaben war von Beginn an heftig umstritten. Zurecht, findet die Freie Liste. Immerhin hätte die Verwirklichung des Projekts eines der letzten unberührten Gebiete auf der Seiser Alm massiv beeinträchtigt. Medienberichten zufolge scheint das Projekt jetzt erledigt – zumindest vorerst. Grund für den Rückzug sind offenbar fehlende Mehrheiten in Gröden.

„Die Seiser Alm braucht nicht noch mehr Bahnen, sondern vielmehr die längst überfällige Unterschutzstellung der Langkofelgruppe, für die sich Umweltverbände, Bürgerinitiativen und Politiker auf Gemeinde- und Landesebene seit Jahren stark machen. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass die breite Öffentlichkeit überhaupt Kenntnis von den Seilbahnplänen unter Lang- und Plattkofel erlangt hat“, erklärt die Freie Liste Kastelruth.

Intransparenz und Verschwiegenheit hätten sich im Falle Monte Pana–Saltria hartnäckig gehalten. 2024 war der im Masterplan „Vision Gherdeina“ vorgesehene Bürgerbeteiligungsprozess mit einer Arbeitsgruppe gestartet, die sich mehrheitlich für die Verbindung aussprach. Daraufhin wurden 1.600 Einwände bei den Gemeinden St. Christina und Kastelruth eingereicht – auch, weil Freie Liste die Bevölkerung auf dieses Recht hingewiesen habe.

„Der Druck zeigte Wirkung“, erinnert Ploner. 2025 sprach sich der Gemeinderat von St. Christina gegen die Verbindung aus. St. Ulrich und Wolkenstein hatten ihre Ablehnung bereits zuvor deutlich gemacht. Kastelruth hingegen blieb ein Befürworter der Bahn. „Uns wurde der klare Wille der Mehrheitspartei für diese Verbindung mehrfach bestätigt“, so Ploner. „Als Freie Liste hoffen wir, dass der bei der Projektantin nun eingetretene Sinneswandel nachhaltig ist – und auch auf die Haltung der SVP-regierten Gemeindeverwaltung in Kastelruth abfärbt. Wir werden wachsam bleiben und aufmerksam verfolgen, ob die Pläne nicht doch im Stillen weiterbetrieben werden, um zu einem genehmeren Zeitpunkt erneut hervorgeholt zu werden.“