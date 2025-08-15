Aktuelle Seite: Home > Politik > Ausschuss in Klausur
Ausschuss in Klausur

Freitag, 15. August 2025 | 17:38 Uhr
Gemeinde St. Martin in Passeier
Von: mk

St. Martin in Passeier – Bilanz ziehen über das erste Jahr im Gemeindeausschuss von St. Martin in Passeier, vor allem aber anstehende Vorhaben und Projekte auf einen guten Weg bringen: Dafür haben sich der Bürgermeister von St. Martin in Passeier, Dominik Alber, und die Gemeindereferenten Erich Kofler, Vigil Raffl, Lukas Fahrner und Martina Alber unlängst auf einer Alm zu einer Klausur zurückgezogen.

Klare Luft – klare Gedanken: So könnte man das Motto für die diesjährige Sommerklausur des Gemeindeausschusses von St. Martin in Passeier zusammenfassen. An einem sonnigen Tag im August haben sich Bürgermeister Dominik Alber, Vizebürgermeister Erich Kofler und die Referenten Vigil Raffl, Lukas Fahrner und Martina Alber begleitet von Gemeindesekretär Gianmarco Bazzoni auf der einsamen Hütte in den Matatzer Wiesen getroffen, um abseits des Alltages über Anliegen, Vorhaben und Projekte zu beraten, aber auch um Bilanz über das erste Amtsjahr zu ziehen und neue Ideen für den politischen Herbst zu schmieden. Thema der Klausur waren unter anderem die Schäden nach dem Unwetter in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli, die Budgetplanung und die anstehenden Initiativen für die nächste Zeit.

Bezirk: Burggrafenamt

