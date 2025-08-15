Ausschuss in Klausur

Von: mk

Klare Luft – klare Gedanken: So könnte man das Motto für die diesjährige Sommerklausur des Gemeindeausschusses von St. Martin in Passeier zusammenfassen. An einem sonnigen Tag im August haben sich Bürgermeister Dominik Alber, Vizebürgermeister Erich Kofler und die Referenten Vigil Raffl, Lukas Fahrner und Martina Alber begleitet von Gemeindesekretär Gianmarco Bazzoni auf der einsamen Hütte in den Matatzer Wiesen getroffen, um abseits des Alltages über Anliegen, Vorhaben und Projekte zu beraten, aber auch um Bilanz über das erste Amtsjahr zu ziehen und neue Ideen für den politischen Herbst zu schmieden. Thema der Klausur waren unter anderem die Schäden nach dem Unwetter in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli, die Budgetplanung und die anstehenden Initiativen für die nächste Zeit.