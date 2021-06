Azzurri-Fan Kompatscher macht bei Spiel gegen ÖFB-Team Ausnahme

Bozen – Der Corona-Pass, das Impfen und Wirtschaftshilfen dominierten heute die Sitzung der Südtiroler Landesregierung und die anschließende Pressekonferenz.

Doch wie könnte es anders sein: Auch “König Fußball” und die Ereignisse bei der EM spielten heute eine Rolle.

Auf die Frage einer Journalistin bei der Pressekonferenz, zu wem Landeshauptmann Arno Kompatscher am Samstagabend beim Achtelfinale der Fussball-EM zwischen Österreich und Italien halte, antwortete der Landeshauptmann, dass er beim Fußball bekanntermaßen den Azzurri die Daumen drücke. Dieses Achtelfinale sei aber für ihn als Angehöriger der österreichischen Minderheit in Italien aber eine besondere Situation, nachdem die beiden Länder erstmals seit Langem wieder bei einem offiziellen Spiel aufeinandertreffen. Außerdem meinte der Südtiroler Landeshauptmann, dass er schon seit Langem keine so starke österreichische Fußball-Mannschaft gesehen habe.

Er freue sich deshalb auf ein spannendes Spiel zweier starker Mannschaften, bei dem die bessere gewinnen möge, so der Landeshauptmann.