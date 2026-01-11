Beherzt kämpfende Wölfe beenden mit Galavorstellung die Siegesserie von Salzburg

Von: ka

Bruneck – Heute wartet mit dem Heimspiel gegen den EC Red Bull Salzburg, der zuletzt eine beeindruckende Serie von zwölf Siegen in Folge aufweisen konnte, eine schwierige Aufgabe auf den HC Falkensteiner Pustertal.

Nach vier Niederlagen will der HCP gegen den Liga-Dominator wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, was durch das Fehlen von Verteidiger Adam Almquist und die drei Stürmer Ivan Deluca, Cole Bardreau und JC Lipon jedoch nicht gerade erleichtert wird, HCP Coach Jaspers kann somit nämlich nur drei Sturmlinien aufs Eis schicken, während die Gäste trotz der Ausfälle von Bourke und Schneider ein volles Lineup aufbieten können. Das Tor hütet beim HCP Eddie Pasquale und bei den Gästen David Kickert.

Im Unterschied zu den letzten Partien erwischt der HCP diesmal einen Traumstart. Bereits in der Startminute muss ein Salzburger auf die Strafbank und nach gerade einmal 57 Sekunden lenkt Saracino die Scheibe nach einem millimetergenauen Zuspiel von Ticar zum 1:0 in die Maschen. Der HCP zeigt sich durch die frühe Führung beflügelt und schrammt noch zwei Mal am frühen 2:0 vorbei, aber Kickert wächst bei besten Einschussmöglichkeiten von Purdeller und Rueschhoff über sich hinaus. Ganz anders die Gäste, welche bei der ersten Gelegenheit eiskalt zurückschlagen: Huber zieht von der blauen Linie ab und die Scheibe findet vom Knie von Florian Baltram den Weg zum 1:1 Ausgleichstreffer ins Netz. In der Folge entwickelt sich ein rassiges Spiel auf des Messers Schneide, der HCP spielt hoch konzentriert mit viel Zug zum Tor, aber auch die Red Bulls sind bei jeder Angriffsaktion brandgefährlich. In der 14. Minute reagiert Pasquale bei einem Schuss von St. Denis glänzend mit dem Schoner und auf der Gegenseite hat Ticar völlig alleine vor dem Salzburger Tor zu viel Zeit zum Überlegen und David Kickert klärt mit der Fanghand. Kurz vor der Sirene fällt dann doch noch der umjubelte Führungstreffer für den HCP, als Di Tomaso mit einem verdeckten Schuss Kickert durch die Schoner bezwingen kann. Somit geht es mit einem nicht unverdienten 2:1 für die Puschtra zum ersten Mal in die Kabinen.

Im Mitteldrittel kommen die Bullen erwartungsgemäß mit großer Entschlossenheit zurück aufs Eis, die beherzt kämpfenden Wölfe lassen sich jedoch nicht auf die Hörner nehmen und überstehen die Startoffensive mit vereinten Kräften unbeschadet. In der 25. Minute könnte Osmanski bei einer Doppelchance sogar auf 3:1 erhöhen, sein Backhand-Schuss landet jedoch nur am Außennetz und ein Schlagschuss kurz darauf segelt haarscharf über die Querlatte. Vor dem eigenen Tor hingegen lassen die Schwarz-Gelben gegen die Angriffsmaschinerie der Salzburger nicht viel zu, einzig in der 36. Minute leisten sich die Hausherren einen defensiven Aussetzer, der völlig allein gelassene St. Denis beißt sich jedoch an Pasquale die Zähne aus. Eine Minute später dann noch eine gute Abschlussmöglichkeit für Rueschhoff im Slot, aber auch Kickert reagiert glänzend und somit bleibt es beim 2:1 nach 40 Minuten.

Der HCP knüpft auch im Schlussdrittel nahtlos an die starke Leistung an und spielt heute ein perfektes Match. Die extrem diszipliniert agierenden Mannen von Jaspers lassen sich vom Serienmeister nicht ins eigene Verteidigungsdrittel drängen und setzen im Gegenteil immer wieder offensive Nadelstiche. In einem Powerplay zu Beginn landet ein Schuss von Bowlby nur knapp über dem Tor, kurz nach Ablauf der Strafzeit lässt Lobis die Querlatte „klingeln“ und bei einem Schuss aus der Drehung erneut von Bowlby muss Kickert sein ganzes Können aufbieten, um den nächsten Gegentreffer zu vermeiden. Mit Fortdauer des Spiels werden die Red Bulls zusehends nervöser und als sie sich viereinhalb Minuten vor der Schlusssirene die dritte Strafe leisten schlägt der HCP zum zweiten Mal in Überzahl zu: Di Tomaso zieht von der blauen Linie ab und erzielt mit einem präzisen Handgelenksschuss das vorentscheidende 3:1. Salzburg erweist sich in der Folge noch als schlechter Verlierer und versucht es mit einigen Härteeinlagen, der HCP lässt sich heute jedoch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen: Eine halbe Minute vor Schluss erzielt Rueschhof noch den Empty Net Treffer zum 4:1 und macht die Arena damit endgültig zum Tollhaus.

Mit dem Sieg gegen die seit zwölf Spielen ungeschlagenen Bullen landet der HCP endlich den ersehnten Befreiungsschlag. Weiter geht es am kommenden Freitag um 19.45 Uhr mit dem nächsten Heimspiel in der Intercable Arena. Mit einem Sieg gegen die Black Wings Linz könnten die Wölfe einen weiteren Schritt in Richtung direkte Playoffqualifikation machen.

HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Referees: HOLZER, NIKOLIC, Pardatscher, Wimmler

Goals: 1:0 HCP Nicholas Samuel Saracino (0:57 / Rok Ticar / Henry Bowlby / PP1), 1:1 RBS Mario Huber (4:33 / Nikolaus Kraus / Florian Baltram / EQ), 2:1 HCP Greg Di Tomaso (19:35 / Nicholas Samuel Saracino / Markus Lauridsen / EQ), 3:1 HCP Greg Di Tomaso (55:45 / Rok Ticar / PP1), 4:1 HCP Austin Rueschhoff (59:24 / Greg Di Tomaso / Markus Lauridsen / PP1)