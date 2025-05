Bericht über Vordringen israelischer Bodentruppen im Libanon

Von: APA/dpa

Israelische Bodentruppen sind nach einem Medienbericht mehrere hundert Meter tief auf libanesisches Gebiet vorgedrungen. Der israelische Armeesender berichtete am Montag unter Berufung auf libanesische Angaben, die Truppen seien im Bereich der Ortschaft Mais al-Jabal vorgerückt. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz hatten im November eine Waffenruhe vereinbart.

Nach monatelanger Präsenz hatte Israel dann im Februar einen Großteil seiner Stellungen in dem nördlichen Nachbarland geräumt. Die libanesische Führung wertete den Verbleib israelischer Truppen an fünf strategischen Punkten jedoch als Verstoß gegen die Waffenruhe-Vereinbarung. Israels Luftwaffe greift trotz der Waffenruhe fast täglich Ziele in dem Nachbarland an.

Die Hisbollah sollte sich laut der Vereinbarung hinter den etwa 30 Kilometer nördlich der Landesgrenze gelegenen Litani-Flusses zurückziehen. Israel wirft der Miliz vor, immer wieder gegen diese Vorgabe zu verstoßen.