Rubbelnder Busfahrer muss Suspendierung fürchten

Bozen/Meran – Ein Vorfall auf der Buslinie 201 sorgt aktuell für Aufsehen: Am Montagabend um 17.48 Uhr hat ein Fahrgast in einem Linienbus auf dem Weg von Bozen nach Meran beobachtet, wie der Fahrer während der Fahrt ein Rubbellos „Gratta e Vinci“ bearbeitete. Das Lenkrad diente dabei als Unterlage.

Der Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt im dichten Feierabendverkehr am Grieser Platz. Während der Stop-and-Go-Phase griff der Fahrer in seine Tasche, holte ein Rubbellos sowie eine Münze hervor und begann, das Los abzurubbeln. Als der Verkehr wieder anzog, legte er das Los zur Seite und fuhr weiter, nahm aber kurz darauf das nächste Los zur Hand.

Ein Passagier dokumentierte die Szene mit seinem Smartphone. Das Bildmaterial wurde der Verkehrsgesellschaft Sasa übermittelt, die sich in einer ersten Stellungnahme deutlich äußerte: „Ein solches Verhalten ist für uns inakzeptabel. Wir haben den Subunternehmer um sofortige Maßnahmen gegen den Fahrer gebeten.“

Die Suspendierung des Busfahrers wird laut Sasa derzeit geprüft. Es ist eine Maßnahme, die in ähnlichen Fällen bereits zur Anwendung kam. Erst vor wenigen Tagen war ein Fahrer derselben Linie dabei ertappt worden, während der Fahrt Nachrichten auf dem Handy zu lesen und zu tippen, trotz der Ermahnungen eines Fahrgastes. Auch dieser Fall wurde mit dem Smartphone festgehalten.

Sasa steht bereits seit Längerem unter Druck, das Fahrpersonal zu disziplinieren. Vor zwei Jahren war ein Fahrer suspendiert worden, nachdem er während der Fahrt ein Video auf einem Tablet angesehen hatte. Das trug sich damals auf der Linie 204 zwischen Bozen und Hafling zu.

Der jüngste Fall sei in seiner Art jedoch einmalig, so der Fahrgast, der das Verhalten auch gegenüber der Zeitung Alto Adige meldete: Der Fahrer habe über einen längeren Zeitraum hinweg insgesamt zwei Lose während der Fahrt bearbeitet. „Ist der Job als Busfahrer wirklich so langweilig, dass man sich auf diese Weise ablenken muss? Und was ist mit der Sicherheit der Fahrgäste?“, fragt sich der Mann.